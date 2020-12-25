В США в центре города взорвался автомобиль

Местным жителям рекомендуют избегать района взрыва.
В центральной части американского города Нэшвилл в штате Теннесси внезапно взорвался автомобиль, когда рядом находилось большое количество людей.
"Связанный с транспортным средством взрыв произошёл сегодня утром в центре города. Расследование ведется полицейским подразделением Нэшвилла и федеральными властями", — сообщила местная полиция в Twitter.
Пожарная служба города призвала местных жителей избегать района взрыва.
По предварительной информации, три человека получили травмы и были госпитализированы в местную больницу.
Полиция уже назвала произошедшее "преднамеренным действием". Для поиска преступников перекрыты улицы в центре города.
"По-видимому, это было преднамеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, расследование продолжается", — гласит сообщение.
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