В Тегеране застрелили "отца иранской бомбы"

Западные разведслужбы считали ученого руководителем иранской ядерной программы.
Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы". Западные разведслужбы считали его руководителем иранской ядерной программы.
В субботу утром президент Ирана Хасан Рухани в заявлении, переданному по государственному телевидению, обвинил в убийстве ученого Израиль, сообщает BBC.
"Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти. Его мученическая смерть не остановит наши достижения", - сказал Рухани.
В пятницу глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал убийство "актом государственного террора", а советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прямо обвинил в убийстве Израиль.
Агентство Рейтер сообщало, что офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказывается комментировать сообщения о покушении. От комментариев также отказалось министерство обороны США.
В то же время разведсообщество США считает Израиль причастным к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
"Один американский чиновник, как и двое других сотрудников разведывательных органов, заявляют, что Израиль стоит за нападением на ученого", – пишет газета.
При этом, по данным NYT, неизвестно, были ли в Штатах осведомлены о планируемой операции, осуществленной неизвестными. Однако в материале подчеркивается, что Израиль и США являются "ближайшими союзниками и давно обмениваются разведданными в отношении Ирана".
Ядерная программа Ирана – о чем сообщалось ранее:
- 17 ноября стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп в конце своей каденции во главе страны собирался отдать приказ о ракетном ударе по ядерным объектам Ирана. Но его ближайшим советникам в Белом доме удалось отговорить руководителя США от такого шага.
- 28 февраля президент Ирана Хассан Рухани заявил о том, что официальный Тегеран ни в коем случае не пойдет на переговоры по ядерной сделке с Белым домом - из-за оказываемого давления.