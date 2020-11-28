УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Тегеране застрелили "отца иранской бомбы"

28 ноября 2020, 09:49

Западные разведслужбы считали ученого руководителем иранской ядерной программы.

Флаг, Иран
В Иране убили ядерного физика / Reuters

Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы". Западные разведслужбы считали его руководителем иранской ядерной программы.

В субботу утром президент Ирана Хасан Рухани в заявлении, переданному по государственному телевидению, обвинил в убийстве ученого Израиль, сообщает BBC.

"Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти. Его мученическая смерть не остановит наши достижения", - сказал Рухани.

В пятницу глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал убийство "актом государственного террора", а советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прямо обвинил в убийстве Израиль.

Агентство Рейтер сообщало, что офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказывается комментировать сообщения о покушении. От комментариев также отказалось министерство обороны США.

В то же время разведсообщество США считает Израиль причастным к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

"Один американский чиновник, как и двое других сотрудников разведывательных органов, заявляют, что Израиль стоит за нападением на ученого", – пишет газета.

При этом, по данным NYT, неизвестно, были ли в Штатах осведомлены о планируемой операции, осуществленной неизвестными. Однако в материале подчеркивается, что Израиль и США являются "ближайшими союзниками и давно обмениваются разведданными в отношении Ирана".

Ядерная программа Ирана – о чем сообщалось ранее:

  • 17 ноября стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп в конце своей каденции во главе страны собирался отдать приказ о ракетном ударе по ядерным объектам Ирана. Но его ближайшим советникам в Белом доме удалось отговорить руководителя США от такого шага.
  • 28 февраля президент Ирана Хассан Рухани заявил о том, что официальный Тегеран ни в коем случае не пойдет на переговоры по ядерной сделке с Белым домом - из-за оказываемого давления.

убийство ядерная программа Тегеран ядерная бомба Хассан Рухани новости Ирана
Сейчас вы просматриваете новость «В Тегеране застрелили "отца иранской бомбы"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в СШАЖесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США Озвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNNОзвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNN Появилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон МаккейнПоявилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн Путин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному КарабахуПутин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному Карабаху Алиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в АгдамеАлиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в Агдаме
Следующий материал

Последние новости

10:07
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры
09:59
Есть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшится мнение
09:55
Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом Видео
09:49
В Тегеране застрелили "отца иранской бомбы" Видео
09:31
Врач рассказал, как отделаться от последствий коронавируса Видео
Реклама
09:25
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые и эффективные способы Видео
09:02
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
09:00
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19
08:55
Коронавирус в Киеве взял новую высоту - за сутки поставили более 1700 диагнозов COVID-19 Видео
08:39
Киеву спрогнозирован "погодный переворот": о чем предупредил синоптик Видео
08:23
Порошенко лепит из своих конкурентов воплощение зла мнение
08:15
Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных Видео
07:44
Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России Видео
07:44
Локдаун не поможет: экс-главный санврач предупредил о третьей волне COVID-19 Видео
07:25
В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото Фото Видео
07:20
Ученые рассказали, чем опасна для мужчин нехватка цинка в теле
07:14
Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса Видео
06:54
Ввод локдауна доведет Украину до голодных бунтов мнение
06:29
Эксперт объяснил действия Франции и сделал прогноз по ситуации в Карабахе Видео
06:01
Как регулярный секс помогает человеку в жизни - ответ ученых
Реклама
05:30
Календарь стрижек на декабрь 2020: как привлечь деньги и любовь
05:05
Назван самый большой неудачник декабря по знаку Зодиака
04:30
Свержение Лукашенко: эксперт оценил сценарий военного переворота в Минске Видео
04:25
Врач показал, что видят перед смертью пациенты с COVID-19 Видео
03:54
Аналитик спрогнозировал курс доллара на начало декабря
03:11
Назван самый опасный способ похудения Видео
02:41
"Зимнее бабье лето": синоптик сказал, чего ждать от погоды в декабре Видео
02:36
В ВОЗ поведали, где искать источник опасного коронавируса
02:30
Гороскоп на 29 ноября для всех: закалка или уничтожение и вредитель рядом Видео
01:25
​"Уже бастовать не будут​": Лукашенко повеселился в коронавирусной больнице Видео
00:47
Почему COVID-19 стремительно распространился по Европе​: вирусолог раскрыл подробности Видео
00:09
Степанов рассказал, когда в Украине введут локдаун Видео
27 ноября, пятница
23:56
Холостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушел Видео
23:47
Жесткий карантин неизбежен: нардеп указала на важную проблему Видео
23:20
Украину засыплет мокрым снегом: где разгуляется настоящая зима​
22:58
Госбюджет-2021: сколько средств выделят на лечение COVID-больных
22:42
В Аргентине начали расследование смерти Марадоны: появились подробности Видео
22:33
В Донецкой области боец ВСУ избил и поджог своего сослуживца Видео
22:13
Турция прекращает сотрудничество с Россией и намерена работать с США – Bloomberg Видео
21:59
В России украинского политзаключенного Марченко приговорили к 10 годам Видео
Реклама
21:55
Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов Видео
21:42
"Бил и угрожал выдавить глаза": экс-жена Олега Кензова рассказала о насилии Видео
21:40
Эпидемиолог спрогнозировал спад пандемии COVID-19 Видео
21:25
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:13
​Слуга народа после драки возглавил Киевский облсовет​ Видео
21:08
У Зеленского назвали главные уроки войны в Нагорном Карабахе для Украины Видео
21:03
Умирал в бедности: друг Марадоны рассказал о проблемах легенды футбола Видео
20:30
В МИД Украины ответили на "сводки КГБ" в исполнении Лукашенко Видео
20:18
Кровь и насилие силовиков: группа Каста экранизировала жесткие протесты в Беларуси Видео
20:09
В Кировоградской области произошло кровавое ДТП с участием военного грузовика
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять