В Тегеране застрелили "отца иранской бомбы"

В Иране убили ядерного физика / Reuters

Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы". Западные разведслужбы считали его руководителем иранской ядерной программы.

В субботу утром президент Ирана Хасан Рухани в заявлении, переданному по государственному телевидению, обвинил в убийстве ученого Израиль, сообщает BBC.

"Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти. Его мученическая смерть не остановит наши достижения", - сказал Рухани.

В пятницу глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал убийство "актом государственного террора", а советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прямо обвинил в убийстве Израиль.

Агентство Рейтер сообщало, что офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказывается комментировать сообщения о покушении. От комментариев также отказалось министерство обороны США.

В то же время разведсообщество США считает Израиль причастным к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

"Один американский чиновник, как и двое других сотрудников разведывательных органов, заявляют, что Израиль стоит за нападением на ученого", – пишет газета.

При этом, по данным NYT, неизвестно, были ли в Штатах осведомлены о планируемой операции, осуществленной неизвестными. Однако в материале подчеркивается, что Израиль и США являются "ближайшими союзниками и давно обмениваются разведданными в отношении Ирана".

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