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В Иране рассказали, пойдут ли на ядерные переговоры с США

17 февраля 2020, 09:19

По теме ядерной сделки США детально высказался президент Ирана Хассан Рухани.

Рухани
Хассан Рухани / Reuters

Президент Ирана Хассан Рухани заявил о том, что официальный Тегеран ни в коем случае не пойдет на переговоры по ядерной сделке с Белым домом - из-за оказываемого давления.

Cоответствующее сообщение опубликовали журналисты агентства IRNA.

"Если США вернутся в ядерное соглашение, снимут санкции, то они могут в рамках группы" 5 + 1 "(США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Иран) вести переговоры. Пока этого не произошло, возможности для переговоров существовать не будет", - заявил он.

Напомним, два года назад президент Дональд Трамп объявил о выходе США из общего ядерного соглашения, которое было заключено в 2015-м между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

Сделка предусматривала, в частности, выполнение официальным Тегераном нескольких мер по ограничению своей ядерной программы - в обмен на снятие международных санкций.

Однако 3 января 2020 года американская военные по приказу президента Трампа провели спецоперацию в аэропорту Багдада, в ходе которой убили высокопоставленного иранского генерала Кассема Сулеймани. В ответ на это 5 января иранские власти официально объявили о том, что более не намерены придерживаться ни одного из положений ядерной сделки.

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