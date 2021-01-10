В Telegram обнаружили канал Дональда Трампа

Дональд Трамп создал канал в Telegram / Фото: Reuters

В мессенджере Telegram выявлен канал, который считают официальным рупором действующего президента США Дональда Трампа.

В Telegram можно увидеть, что подпись к нему такая же, как была в Twitter.

"45-й президент Соединенных Штатов Америки", - гласит текст подписи.

По состоянию на 10 января на аккаунт были подписаны более 296 тыс. человек.

Официальное подтверждение, что аккаунт принадлежит именно американскому лидеру, пока отсутствует. Однако публикации полностью дублируют содержание действующих аккаунтов Трампа в других соцсетях. Последняя запись на канале была сделана вечером 8 января.

Ограничения работы аккаунта Трампа в социальных сетях начались 6 января после штурма Капитолия его сторонниками. Тогда Facebook, Instagram, Snapchat и другие платформы – всего более десяти - закрыли доступ к профилям американского лидера на различные сроки.

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/ Фото: скриншот из видео

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