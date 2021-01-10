В Telegram обнаружили канал Дональда Трампа

Официального подтверждения информации пока нет.
В мессенджере Telegram выявлен канал, который считают официальным рупором действующего президента США Дональда Трампа.
В Telegram можно увидеть, что подпись к нему такая же, как была в Twitter.
"45-й президент Соединенных Штатов Америки", - гласит текст подписи.
По состоянию на 10 января на аккаунт были подписаны более 296 тыс. человек.
Официальное подтверждение, что аккаунт принадлежит именно американскому лидеру, пока отсутствует. Однако публикации полностью дублируют содержание действующих аккаунтов Трампа в других соцсетях. Последняя запись на канале была сделана вечером 8 января.
Ограничения работы аккаунта Трампа в социальных сетях начались 6 января после штурма Капитолия его сторонниками. Тогда Facebook, Instagram, Snapchat и другие платформы – всего более десяти - закрыли доступ к профилям американского лидера на различные сроки.
Читайте такжеПрезидент Чехии сравнил штурм Капитолия с украинским Майданом
Новости США
9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.