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В Турции автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие

28 июня 2021, 18:56

Пять украинцев получили незначительные травмы. Им сразу была оказана медицинская помощь.

В Турции автобус попал в ДТП / egehaber.com

26 июня вблизи турецкого города Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов, поведал спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

Пять украинцев получили незначительные травмы. Им сразу была оказана медицинская помощь. В тот же день их выписали из больницы. Страховая компания покрыла расходы на лечение.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором. По предварительной версии, причиной ДТП стала ошибка водителя", - сообщил Николенко.

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По информации турецкого издания Egehaber авария произошла около 06:00. Водитель выехал на встречную полосу. Полиция начала расследование инцидента.

Напомним, ранее в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе.

ДТП МИД Украины Дмитрий Кулеба новости Украины новости Турции
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