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В Венгрии заговорили о возвращении мира в Европу и назвали год: что известно

Юрий Берендий
10 ноября 2024, 21:16
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Глава МИД Венгрии ожидает пересмотра введения санкций против России и европейской стратегии поставок оружия.
В Венгрии заговорили о возвращении мира в Европу и назвали год: что известно
Сийярто заговорил о "возвращении мира в Европу" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • В Венгрии ожидают от администрации Трампа более мирного подхода
  • Следующий год может вернуть в Европу мир

Результаты президентских выборов в США, которые состоялись на этой неделе и победа республиканского кандидата создали новую политическую реальность и политическую среду. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, сообщает Telex.

Петер Сийярто отметил, что новая администрация США и американское правительство могут занять более мирный подход, противоположный предыдущей про-военной позиции, что "побуждает к пересмотру неэффективной европейской стратегии поставок вооружений, применения оружия по территории России и введения новых санкций".

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По мнению Сийярто, победа Дональда Трампа создает новую политическую реальность, которая будет иметь влияние не только на мировую политику, но и на жизнь Венгрии.

"Победа республиканского кандидата в президенты означает, что есть хороший шанс, что следующий год может вернуть мир в Европу", - указывает он.

Кто такой Петер Сийярто?

Петер Сийярто (венгр. Szijjártó Péter; род.30 октября 1978, Комаром) - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.

28 сентября 2018 года попал в базу сайта "Миротворец" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины за прямые угрозы вооруженными вторжениями в Украину, вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине. Также его обвиняют в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что двусторонний документ о безопасности между Украиной и Венгрией не будет подписан из-за позиции Венгрии относительно вступления Украины в НАТО.

Представитель МИД Венгрии Мате Пачолай пояснил, что Венгрия не желает рисковать "третьей мировой", которую, по их мнению, может спровоцировать членство Украины в Альянсе. Поэтому в переговорах по соглашению о сотрудничестве не должно быть упоминания о возможности членства Украины в НАТО.

Премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что Украина как суверенное государство сама должна принимать решение о войне, и Венгрия никогда не вмешивалась в её выбор, хотя готова поддержать Украину как соседнюю страну.

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