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В зону действия ПВО Тайваня без предупреждения вошли 29 самолетов Китая

21 июня 2022, 17:06

Тайваньские самолеты после этого поднялись в воздух для перехвата.

китайский самолет
В зону действия ПВО Тайваня без предупреждения вошли 29 самолетов Китая/ Twitter Минобороны Тайваня

В зону действия тайваньской противовоздушной обороны без предупреждения вошли 29 самолетов Военно-воздушных сил Китая.

Об этом сообщило Минобороны острова, обнародовав список и фото видов самолетов, нарушивших воздушное пространство.

После этого тайваньские самолеты поднялись в воздух для перехвата.

Дополнительной информации по этому инциденту пока не сообщается.

Проблема Китая и Тайваня

Напомним, Китай рассматривает Демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Китай предупредил Тайвань, что любая попытка добиться независимости "означает войну".

10 марта в Минобороны Китая сделали заявление о том, что Пекин не намерен терпеть независимости Тайваня и считает данный вопрос внутренним делом КНР.

При этом американский президент Джо Байден заявил, что если КНР осуществит военную агрессию против Тайваня, США готовы перейти к прямому военному вмешательству, поскольку у Вашингтона есть обязательства перед Тайбэем.

Недавно сообщалось, что Китай может готовить "специальную операцию" против Тайваня. Лидер государства Си Цзиньпин подписал директиву, которая позволяет "невоенное" использование вооруженных сил. Эта директива может обеспечить правовую основу для "невоенной операции".

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Тайвань военный самолет новости Китая
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