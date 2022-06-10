Китай начнет войну в случае объявления Тайванем независимости - министр

Китай не будет думать, начинать ли войну / Reuters

Китай не будет колебаться по поводу военных действий в случае объявления Тайванем независимости, заявил министр обороны страны Вэй Фэнхэ в ходе переговоров со своим американским визави Ллойдом Остином в Сингапуре, пишет Al Arabiya.

По информации журналистов, Вэй Фэнхэ впервые провел личную встречу с Ллойдом Остином с момента его назначения на должность. Министры перед этим проводили только телефонный разговор в апреле продолжительностью 45 минут.

Американский министр заверил, что США поддерживают политику "единого Китая", но подчеркнул, что действия китайской армии в регионе непрофессиональные и безответственные.

В то же время Фэнхэ отметил, что США провоцируют нестабильность своими поставками вооружения на Тайвань. Представитель китайского министерства У Цянь утверждает, что Вэй Фэнхэ якобы предупредил Остина о готовности к военным действиям.

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"Если кто-то решится отделить Тайвань от Китая, то китайская армия не колеблясь начнет войну, какими бы ни были возможные потери", - заявил китайский чиновник.

Также Ллойд Остин призвал китайских военных не провоцировать нестабильность в регионе и не менять статус-кво.

Кроме того, министр обороны США настоял, что Китай не может и не должен оказывать никакюу материальную поддержку России на фоне преступной войны против Украины. У Цянь заверил, что Китай не оказывал поддержки России.

В целом стороны оценили встречу как положительную. Она длилась один час – вдвое больше, чем запланированные 30 минут. Ву Цянь подчеркнул, что Китай считает, что "лучше разговаривать, чем совсем не разговаривать".

Министры договорились разработать экстренные каналы коммуникации для разрешения кризисных ситуаций, чтобы предотвратить военное столкновение и эскалацию.

Проблема Китая и Тайваня

КНР рассматривает островное государство Тайвань, которое находится в 180 километрах к востоку от Китая, в качестве своей отколовшейся провинции. В то же время Тайвань рассматривает себя как суверенное государство со своей Конституцией, вооруженными силами и политическим строем. Китай систематически предупреждает Тайвань о риске войны, поскольку видит государство своей территорией.

10 марта в Минобороны Китая сделали заявление о том, что Пекин не намерен терпеть независимости Тайваня и считает данный вопрос внутренним делом КНР.

"Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к "независимости" Тайваня, пытающихся расколоть родину", - сказал представитель оборонного ведомства Ву Цянь.

Более того, он сказал, что Китай готов применить армию для решения вопроса Тайваня и призвал другие государства не вмешиваться.

"Чем больше США и Япония будут гнать волну по тайваньскому вопросу, тем более жесткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Ву Цянь.

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