Ведущего росТВ Познера закидали яйцами и выдавили из Грузии

Отпраздновать свое 87-летие аксакал российского телевидения Владимир Познер в столице Грузии не смог - грузины устроили массовые протесты против его приезда.
Известный российский телеведущий Владимир Познер был вынужден срочно покинуть Тбилиси, поскольку в столице Грузии прошли массовые акции протеста из-за его приезда. Об этом сообщает местный телеканал Рустави-2.
В Тбилиси Познер собирался отметить свой день рождения. Но его отель митингующие забросали куриными яйцами. После чего 87-летний телеведущий и решил уехать из страны.
Протестующие были возмущены, что в страну пустили человека, который "оправдывает российскую оккупацию Абхазии". При этом в грузинском МВД заявили, что Познер въехал в страну по американскому паспорту.
Журналисты Эха Кавказа напомнили, что в 2010-м Познер говорил: "Саакашвили ошибся. Американцы не помогли, и Россия ответила. Это было военное вторжение со стороны Грузии, в результате чего Грузия потеряла Абхазию навсегда. Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии".
Утром 1 апреля Познер вместе с некоторыми своими гостями с конвоем полиции выехал из гостиницы в другую. Автобус митингующие также забросали яйцами и написали на асфальте "Вон из Грузии!". Позднее Познер улетел из Тбилиси чартерным рейсом.
Читайте также"Он плох": Познер раскрыл скандальные факты о Путине
Напомним, ранее сообщалось:
- Владимир Познер заявил о том, что США планируют "наказать" Российскую Федерацию ‒ за вмешательство в выборы американского президента.
- Кроме того, телеведущий публично говорил - он считает, что президента РФ Владимира Путина в "монстра" превратила внешняя политика США.