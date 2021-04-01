Ведущего росТВ Познера закидали яйцами и выдавили из Грузии

Владимир Познер / УНИАН

Известный российский телеведущий Владимир Познер был вынужден срочно покинуть Тбилиси, поскольку в столице Грузии прошли массовые акции протеста из-за его приезда. Об этом сообщает местный телеканал Рустави-2.

В Тбилиси Познер собирался отметить свой день рождения. Но его отель митингующие забросали куриными яйцами. После чего 87-летний телеведущий и решил уехать из страны.

Протестующие были возмущены, что в страну пустили человека, который "оправдывает российскую оккупацию Абхазии". При этом в грузинском МВД заявили, что Познер въехал в страну по американскому паспорту.

Журналисты Эха Кавказа напомнили, что в 2010-м Познер говорил: "Саакашвили ошибся. Американцы не помогли, и Россия ответила. Это было военное вторжение со стороны Грузии, в результате чего Грузия потеряла Абхазию навсегда. Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии".

Утром 1 апреля Познер вместе с некоторыми своими гостями с конвоем полиции выехал из гостиницы в другую. Автобус митингующие также забросали яйцами и написали на асфальте "Вон из Грузии!". Позднее Познер улетел из Тбилиси чартерным рейсом.

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