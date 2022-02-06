Великобритания отправила в Украину сотню элитных военных - Mirror

Великобритания отправила в Украину сотню элитных военных / Reuters

Великобритания отправила в Украину более 100 элитных военных из-за опасений неизбежного вторжения России. Спецподразделения будут помогать учить украинских спецназовцев тактике борьбы с боевиками, снайперским навыкам и противостоять диверсиям.

Такую информацию обнародувало издание Mirror. Отмечается, что британские военные имеют широкий набор навыков, которые будут полезны украинским защитникам.

"В регион направлено спецподразделение Великобритании, чтобы помочь с учениями украинским военным. Они имеют широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", — говорится в сообщении.

По меньшей мере, 1500 британских военнослужащих, прошедших зимнюю подготовку, также базируются в граничащей с Россией Эстонии.

Тем временем Россия начала оборудовать десятки военно-полевых госпиталей вблизи своей границы с Украиной, что усугубляет опасения по поводу неизбежного вторжения. Источники разведки утверждают, что врачи, медсестры и медицинские материалы, включая тысячи литров крови и плазмы прибыли в регион, где бои будут наиболее интенсивными.

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Ранее Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России.

Напомним, издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские войска готовы на 70% для полномасштабного вторжения в Украину. Наступление якобы планируется после 15 февраля – как только замерзание земли достигнет пика.

Немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Американское информагентство Bloomberg вечером в пятницу, 4 февраля, ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину. Новость с громким заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Россия вторглась в Украину") вышла в 23:00 по киевскому времени. Вскоре это сообщение издание удалило и опубликовало заявление с извинениями.

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