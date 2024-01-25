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Видит себя "спасителем Европы": Шольц тайно надеется на победу Трампа – BILD

Руслана Заклинская
25 января 2024, 19:31
Шольц может использовать образ "врага Трампа" для своей кампании, чтобы получить поддержку избирателей.
Видит себя 'спасителем Европы': Шольц тайно надеется на победу Трампа – BILD
Шольц может представить себя в образе спасителя Европы от "врага Трампа" / Коллаж: Главред, фото: ua.depisiphotos.com, whitehouse.gov

Канцлер Германии Олаф Шольц в тайне надеется на победу бывшего президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года. "Образ врага" в виде Трампа может способствовать Шольцу во внутренней политике, особенно внутри его партии. Такое мнение высказал немецкий политический эксперт Вернер Патцельт в комментарии BILD.

"Во внутренней политике "образ врага" в виде Трампа окрыляет (Шольца – ред.), особенно внутри его собственной партии и среди традиционных избирателей СДПГ", - утверждает Патцельт.

По словам эксперта, Шольц может использовать образ спасителя Европы от "врага Трампа" во время предстоящих выборов в Европарламент. Патцельт считает, что президентство Трампа может укрепить запрос на "опытного канцлера" в немецком обществе. Таким образом, немецкий канцлер увеличит шансы на переизбрание осенью 2025 года.

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Тем не менее, эксглава Мюнхенской конференции по безопасности и бывший немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предупреждает, что пока неясно, какой именно курс выберет Трамп, и призывает не делать поспешных выводов по поводу его возможного влияния на ситуацию в Европе и отношения с Украиной.

"Я настоятельно рекомендую не впадать в состояние шока до выборов в ноябре, как кролик перед змеей, относительно того, США сократят свою поддержку Украины при президенте Трампе. Вспомним: не Барак Обама и не Джо Байден были первыми, кто отправил в Украину летальное оружие . Это произошло во времена президентства Дональда Трампа", - подчеркнул Ишингер.

Помощь Украине от Германии

Как сообщал Главред, Германия передает Украине новый крупный пакет военной помощи с артиллерийскими боеприпасами, беспилотниками и автомобилями. В пакете также есть разведывательные комплексы, пограничные патрульные автомобили, медицинские средства и другое оборудование.

Также канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европейского Союза активизировать свои усилия и предоставить больше оружия Украине. Он заявил, что Германия готова поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Напомним, Германия пока не может предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за ограниченных запасов. Депутат Бундестага Йоханнес Арльт заявил, что учитывая обязательства перед НАТО и потребность в укреплении собственной безопасности, предоставление ракет неразумно.

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