Видит себя 'спасителем Европы': Шольц тайно надеется на победу Трампа – BILD

Канцлер Германии Олаф Шольц в тайне надеется на победу бывшего президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года. "Образ врага" в виде Трампа может способствовать Шольцу во внутренней политике, особенно внутри его партии. Такое мнение высказал немецкий политический эксперт Вернер Патцельт в комментарии BILD.
"Во внутренней политике "образ врага" в виде Трампа окрыляет (Шольца – ред.), особенно внутри его собственной партии и среди традиционных избирателей СДПГ", - утверждает Патцельт.
По словам эксперта, Шольц может использовать образ спасителя Европы от "врага Трампа" во время предстоящих выборов в Европарламент. Патцельт считает, что президентство Трампа может укрепить запрос на "опытного канцлера" в немецком обществе. Таким образом, немецкий канцлер увеличит шансы на переизбрание осенью 2025 года.
Тем не менее, эксглава Мюнхенской конференции по безопасности и бывший немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предупреждает, что пока неясно, какой именно курс выберет Трамп, и призывает не делать поспешных выводов по поводу его возможного влияния на ситуацию в Европе и отношения с Украиной.
"Я настоятельно рекомендую не впадать в состояние шока до выборов в ноябре, как кролик перед змеей, относительно того, США сократят свою поддержку Украины при президенте Трампе. Вспомним: не Барак Обама и не Джо Байден были первыми, кто отправил в Украину летальное оружие . Это произошло во времена президентства Дональда Трампа", - подчеркнул Ишингер.
Помощь Украине от Германии
Как сообщал Главред, Германия передает Украине новый крупный пакет военной помощи с артиллерийскими боеприпасами, беспилотниками и автомобилями. В пакете также есть разведывательные комплексы, пограничные патрульные автомобили, медицинские средства и другое оборудование.
Также канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европейского Союза активизировать свои усилия и предоставить больше оружия Украине. Он заявил, что Германия готова поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.
Напомним, Германия пока не может предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за ограниченных запасов. Депутат Бундестага Йоханнес Арльт заявил, что учитывая обязательства перед НАТО и потребность в укреплении собственной безопасности, предоставление ракет неразумно.
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