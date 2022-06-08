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Власти Канады ввели санкции против РФ и запретили оказывать россиянам услуги: полный список

8 июня 2022, 17:58

Власти Канады запретили своим гражданам/компаниям оказывать большое число услуг России (или ее гражданам). И "запретный" список весьма и весьма велик.

Канада, санкции
Власти Канады ввели санкции против РФ и запретили оказывать россиянам услуги: полный список / УНИАН и ua.depositphotos.com

Власти Канады запретили предоставлять ряд услуг России и ее гражданам. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД Канады.

Как говорится в тексте, в санкционный список вошли 28 услуг, которые теперь нельзя предоставлять гражданам/компаниям Канады либо РФ, либо ее гражданам. Санкции вступили в действие с сегодняшнего дня, со вторника, 7 июня.

Под запретом:

  • строительные работы;
  • розничная реализация моторного топлива;
  • продажа за вознаграждение или на договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов;
  • услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и сопутствующими товарами;
  • розничная реализация мазута, газа в баллонах, угля и древесины;
  • услуги по ремонту предметов личного и домашнего обихода;
  • прочие услуги по предоставлению жилья;
  • транспортировка нефти и природного газа;
  • услуги водного транспорта, грузовые перевозки;
  • услуги водного транспорта. Услуги буксировки и толкания;
  • услуги по хранению жидкостей или газов;
  • услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора;
  • компьютерные и сопутствующие услуги;
  • услуги в области исследований и разработок;
  • бухгалтерские, аудиторские и бухгалтерские услуги;
  • услуги по исследованию рынка и опросу общественного мнения;
  • консультационные услуги по вопросам управления;
  • услуги, связанные с консультационными услугами по вопросам управления;
  • архитектурные услуги;
  • инженерные услуги;
  • комплексные инженерные услуги;
  • смежные научно-технические консультационные услуги;
  • услуги по техническим испытаниям и анализу;
  • рекламные услуги;
  • услуги, связанные с добычей полезных ископаемых;
  • услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования;
  • услуги, относящиеся к распределению энергии;
  • очистка сточных вод и мусора, санитария и другие услуги по охране окружающей среды.

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Шестой пакет санкций ЕС против России

3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

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Автор: Егор Бунин
санкции против России новости Канады война России и Украины
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