Власти Канады ввели санкции против РФ и запретили оказывать россиянам услуги: полный список

Власти Канады запретили своим гражданам/компаниям оказывать большое число услуг России (или ее гражданам). И "запретный" список весьма и весьма велик.
Власти Канады запретили предоставлять ряд услуг России и ее гражданам. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД Канады.
Как говорится в тексте, в санкционный список вошли 28 услуг, которые теперь нельзя предоставлять гражданам/компаниям Канады либо РФ, либо ее гражданам. Санкции вступили в действие с сегодняшнего дня, со вторника, 7 июня.
Под запретом:
- строительные работы;
- розничная реализация моторного топлива;
- продажа за вознаграждение или на договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов;
- услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и сопутствующими товарами;
- розничная реализация мазута, газа в баллонах, угля и древесины;
- услуги по ремонту предметов личного и домашнего обихода;
- прочие услуги по предоставлению жилья;
- транспортировка нефти и природного газа;
- услуги водного транспорта, грузовые перевозки;
- услуги водного транспорта. Услуги буксировки и толкания;
- услуги по хранению жидкостей или газов;
- услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора;
- компьютерные и сопутствующие услуги;
- услуги в области исследований и разработок;
- бухгалтерские, аудиторские и бухгалтерские услуги;
- услуги по исследованию рынка и опросу общественного мнения;
- консультационные услуги по вопросам управления;
- услуги, связанные с консультационными услугами по вопросам управления;
- архитектурные услуги;
- инженерные услуги;
- комплексные инженерные услуги;
- смежные научно-технические консультационные услуги;
- услуги по техническим испытаниям и анализу;
- рекламные услуги;
- услуги, связанные с добычей полезных ископаемых;
- услуги по ремонту металлических изделий, машин и оборудования;
- услуги, относящиеся к распределению энергии;
- очистка сточных вод и мусора, санитария и другие услуги по охране окружающей среды.
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Шестой пакет санкций ЕС против России
3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.
Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.
Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.
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