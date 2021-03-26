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"Вместе будем управлять Аляской": в Беларуси поиздевались над США

26 марта 2021, 18:03
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В ответ на поздравление от посольства США с Днем воли, белорусские дипломаты разразились громадным текстом, который написан в издевательском тоне.

МИД Беларуси
здание МИД Беларуси / сайт ведомства

Белорусский МИД иронично и издевательски прокомментировал поздравление от посольства США в стране с Днем Воли (годовщиной провозглашения Белорусской народной республики). Ответ белорусских дипломатов был опубликован на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

В МИД глумливо предложили дать послу США в стране Джули Фишер белорусское гражданство ‒ чтобы она могла проголосовать на президентских выборах в Беларуси и далее вместе управлять американским штатом Аляска.

"Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией", ‒ написали белорусские дипломаты.

Более того, в МИД Беларуси с издевкой припомнили недавние бунты сторонников предыдущего президента США Дональда Трампа, в ходе которых было захвачено главное административное здание США ‒ Капитолий. И правоохранителям пришлось применять боевое оружие.

"Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается. В настоящее время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить несколько человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов", ‒ подытожили белорусские дипломаты.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Запад не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и решительно осуждает итоги президентских выборов, состоявшихся 9 августа на территории РБ и завершившихся официально провозглашенной победой Лукашенко, а также применение насилия против активистов.
  • Евросоюз 17 декабря принял третий пакет санкций против правящего режима Беларуси. Под ограничения попали 29 физических лиц и 7 компаний, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с политикой Александра Лукашенко.
  • 5 декабря лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывала США усилить давление на официальный Минск и принять законопроект, который позволит американскому президенту расширить санкции в отношении режима Лукашенко.
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