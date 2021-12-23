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Военная атака РФ на Украину и решение Путина: СМИ узнали об опасениях администрации Байдена

23 декабря 2021, 22:53
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Россия пока не приняла решение по ситуации с возможным военным вторжением в Украину, считают в Белом доме.

Путин
Решение по ситуации с военной операцией России против Украины будет принимать лично Путин - Белый дом / Фото Reuters

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена маневрами российских войск у границ Украины. Однако в Москве не приняли окончательного решения по поводу ситуации с возможным военным вторжением на территорию украинского государства. Решение будет принимать лично Владимир Путин.

Как сообщает корреспондент CNN, в Белом доме продолжают полагать, что в России пока не решили, пойдет ли Москва на военную операцию против Киева. Окончательное решение примет лично президент Владимир Путин. При этом американские власти обеспокоены передвижением войск РФ у границ Украины.

Читайте такжеСША предоставят Украине еще больше военной техники: у Байдена заявили о готовности к вторжению РФ"Высокопоставленный чиновник США говорит, что администрация по-прежнему считает, что Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину. Но они признают, что это решение будет принимать только Путин. Они продолжают наблюдать "тревожные" движения вблизи Украины", - подчеркивается в сообщении.

Войска России у границ Украины

В конце октября американские издания The Washington Post и Politico заявили об усилении российского военного контингента у границ Украины и продемонстрировали соответствующие спутниковые снимки.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Россия может сконцентрировать у украинских границ около 175 тысяч военных. При этом в Киеве готовы к такому развитию событий.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что несмотря на усиление военного присутствия России у границ Украины после переговоров Байдена и Путина, признаков планов по проведению военной операции пока нет. Для полномасштабного военного вторжения россиянам может понадобиться 500-600 тысяч войск.

Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил переброску войск РФ в приграничные с Украиной районы якобы угрозой НАТО российским границам. Москва в связи с данной ситуацией потребовала проведения встречи Путина и президента США Байдена.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. Хозяин Белого дома поддержал Украину, подверг критике стягивание Россией войск к украинским границам и не предоставил Москве гарантий о нерасширении НАТО на восток и невступлении Киева в Североатлантический альянс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не устраивает идея отказа от интеграции в НАТО в обмен на отвод Россией войск от границ. По словам главы государства, в Киеве не верят в гарантии и обещания Москвы.

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