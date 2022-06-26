Военный эксперт пояснил, почему в Кремле есть желание проиграть НАТО / коллаж ua.depositphotos.com

Как ни парадоксально, но у российского диктатора Владимира Путина и кремлевской верхушки может быть желание проиграть в прямом военном конфликте НАТО. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал известный военный эксперт Петр Черник.

"Он не может проиграть Украине, не может. А вот проиграть НАТО он может. […] У них там пропаганда достигла такого уровня, что один из мастодонтов мировой пропаганды Йозеф Геббельс переворачивается от зависти в могиле, потому что такого уровня зомбирования, видимо, не видела история. Любой тезис, любое поражение они превратят в победу", — объяснил специалист.

Как говорит Черник, если Путин ударит, например по Литве, сойдется в бою с НАТО и проиграет, то сможет оправдаться перед населением РФ ‒ мол, я сделал все, что мог, понизил статус НАТО, понизил статус Украины, сделал все возможное, чтобы НАТО на нас не напало.

После этого, по мнению экспертов, с громким лязгом и грохотом опустится железный занавес между Россией и странами Запада. А Путин проживет остаток своей жизнь как северокорейские диктаторы ‒ Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин, говорит специалист, прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Позднее генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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