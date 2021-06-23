Война против Лукашенко: эксперт оценил последствия санкционного удара по Минску

Александр Лукашенко / Reuters

Если против действующего белорусского режима будут введены секторальные санкции, то наступит тотальный обвал белорусской экономики, заявил экономист Ярослав Романчук.

Как подчеркнул он в комментарии Сurrenttime, новые ограничительные меры Запада могут стоить Беларуси потери до 15% ВВП.

"Это, по сути дела, дефолт по внешним обязательствам, это безработица, это социальное напряжение. Это мощнейший катализатор", - пояснил эксперт.

Он считает, что в если белорусская верхушка не получит поддержки от Кремля, тогда ситуация будет крайне сложной для Минска.

"И как сказал Лукашенко: "Я веду войну". Эта война уже будет экономической и финансовой с последствиями для валютных вкладов, для предпринимателей. Это, конечно же, будет самое тяжелое испытание для Беларуси с начала 90-х", - добавил Романчук.

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Напомним, ранее Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусской верхушки, влючая членов семьи Александра Лукашенко.

ЕС принял решение заморозить активы и применить визовые запреты против 78 человек, в том числе - членов семьи самопровозглашенного президента, а также против 8 компаний.