Война РФ против Украины и давление Байдена на Киев по Донбассу: Илларионов назвал сценарий Кремля

Администрация Байдена проводит политику в отношении Киева, которая отвечает интересам Кремля, считает Андрей Илларионов.
России не нужна полномасштабная война против Украины, поскольку президент США Джо Байден и американская администрация оказывают давление на Киев с целью принятия украинским государством Минских соглашений по сценарию Кремля. Кремлю не понадобятся военные действия в случае запуска "Минска-2" по Донбассу, поскольку Москва установит контроль над страной. Об этом заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.
В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Кремлю для установления контроля над Киевом может не понадобиться война, так как администрация Байдена, оказывая давление на украинское государство по вопросам реализации Минских соглашений, действует в фарватере интересов России.
Читайте такжеСделка Байдена и Путина в обмен на мир в Европе: Илларионов раскрыл опасный для Украины сценарийЭксперт акцентировал внимание на том, что если состоится запуск "Минска", произойдет интеграция отдельных районов Донецкой и Луганской областей в политическое и правовое поле Украины с целью блокады европейской и евроатлантической интеграции государства и суверенитета.
"В этой ситуации, когда у Путина на руках реальная возможность, как он думает, когда он получил теперь в союзники Байдена, и когда Байден работает на Путина больше, лучше, более энергично, чем кто-либо работал на Путина, спрашивается - зачем Путину тогда прямая война? Он может добиться того что хочет, пользуясь таким подручным. Байден и вся администрация Байдена оказывают давление на Украину, чтобы Украина приняла Минские соглашения - чтобы интегрировать ОРДЛО в политическое и правовое поле Украины, чтобы ОРДЛО получило право вето на направление развития Украины, на западный вектор развития, на евроатлантическую интеграцию, на все реальные шаги, которые обеспечивают реальную самостоятельность и независимость Украины", - объяснил Илларионов.
Также он добавил, что на базе такой схемы Кремлю удастся установить контроль над внешнеполитическим развитием Украины. По этой причине Москве не понадобится большая война.
"Это не "малой кровью", а вообще без крови. За него каштаны из огня таскает Байден. Если он осуществляет какие-либо крупные военные провокации - не мелкие перестрелки, которые идут почти регулярно, а крупные провокации - то любая крупная провокация срывает столь аккуратно построенную схему", - подчеркнул Андрей Илларионов.
Переговоры Байдена и Путина
Телефонный разговор президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным состоялся 30 декабря прошлого года. Во время беседы, инициатором которой стал Путин, стороны обсудили вопросы "гарантий безопасности" Москве и Украину.
В Белом доме объявили, что Байден предупредил Путина о серьезных ответных действиях Запада в том случае, если Москва решится на новую военную агрессию против Киева.
Согласно версии Кремля, переговоры Байдена и Путина прошли содержательно. Российский президент сказал американскому главе государства о том, что Москва намерена добиваться результата по "гарантиям безопасности" и планирует "защищать" свои интересы.
Также Путин говорил Байдену, что в случае новых санкций США против России за нападение на Украину российско-американские отношения будут разорваны.
Стороны планируют продолжить переговоры в новом году.
Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Байден заверил Путина в отсутствии у Вашингтона планов по размещению вооружений на территории Украины.
Кроме того, по его словам, Байден несколько раз заявлял о недопустимости начала ядерной войны и неприемлемости движения российских войск у границ украинского государства.
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