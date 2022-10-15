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Война в Украине движется к непредсказуемой фазе, РФ надеется до зимы избежать коллапса – CNN

15 октября 2022, 22:29

Успехи ВСУ на фронте и взрыв на Крымском мосту дали Украине стратегический импульс и стали психологическим ударом по психике России, считают журналисты.

ВСУ, войска РФ
ВСУ опровергли заявления на Западе и России о якобы неготовности к освобождению территорий Украины / Коллаж Минобороны Украины, УНИАН

Война России против Украины с приближением зимы разрастается и балансирует по пути к новой непредсказуемой фазе. Успехи ВСУ становятся все более внушительными, а взрыв на Крымском мосту стал психологическим ударом по России. Следующие недели будут иметь решающее значение, россияне попытаются избежать коллапса на своей линии фронта.

Как сообщает CNN, аналитики считают, что война, которая, казалось, с приближением зимы становится медленной и болезненной, снова разгорается. Она движется по пути к непредсказуемой новой фазе.

"То, что казалось отдаленной перспективой чего-то, что можно было бы убедительно назвать победой Украины, теперь стало намного более правдоподобным", - говорит старший научный сотрудник Chatham House из России и Евразии Кейр Джайлс.

В материале указывается, что до натиска российских ракет были устойчивые успехи ВСУ и мощный взрыв на Крымском мосту – единственном переходе между аннексированным Крымом и Россией. Взрыв стал психологическим ударом по России и придал Украине серьезный стратегический импульс.

Как полагают эксперты, до приближения холодных месяцев, когда наземные бои, вероятно, замедлятся, события в следующие недели будут иметь решающее значение.

Более того, успехи ВСУ на фронте изменили ход войны и опровергли летние предположения, высказывавшиеся на Западе и России, согласно которым Украина может проявлять устойчивость в защите своей территории, но не при освобождении.

"Россияне надеются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы", - подчеркнул старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Самир Пури.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Издание Financial Times ранее опубликовало материал, в котором говорилось о том, что на Западе прогнозируют освобождение ВСУ Херсона уже во второй половине октября. Журналисты акцентировали внимание на призыв коллаборантов к российским оккупантам относительно "немедленной эвакуации" населения с региона.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что ВСУ могут освободить Херсон до начала зимы. Однако он не исключает сценария, при котором РФ, чтобы отвлечь внимание Украины от юга, может ударить на севере. Однако Арестович не верит в успехи маневров российских оккупантов.

Военный эксперт Олег Жданов назвал прогноз освобождения оккупированного Херсона уже на следующей неделе крайне оптимистичным. По его мнению, такие заявления появились на основании попыток эвакупации коллаборационистов, их семей и семей российских оккупантов. Вероятно, на Западе сделали выводы, согласно которым армия Украины приближается к городу.

Смотрите видео ТСН - ВСУ контрнаступают на Херсонщине и продолжают освобождать свои земли

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