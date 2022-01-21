"Войска НАТО на своей территории – не дело России": в Альянсе жестко ответили на требования Москвы

Россия не должна диктовать НАТО свои условия и угрожать Украине военным вторжением - Альянс / УНИАН

Ответ НАТО на требования России остается прежним: вопрос дислокации войск Североатлантического альянса не является предметом обсуждения. Российское государство не должно интересовать, где и с какой целью военно-политический блок Запада размещает военные подразделения на своей территории. Реальная красная линия – это не требования Москвы, а угрозы военным вторжением соседнему суверенному государству (Очевидно, речь идет об Украине, - ред.). Об этом заявил заместитель секретаря Альянса Мирча Джоане.

В интервью Digi24 он, отвечая на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который потребовал вывода войск коллективного блока безопасности Запада из Румынии и Болгарии, сказал, что размещение войск НАТО на своей территории Москвой обсуждаться не должно.

Читайте такжеУкраина – великая держава: Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном" вторжении России"Наш ответ был и остается четким и прозрачным: вопрос размещения сил НАТО на его территории – это не вопрос для обсуждения. Работа НАТО, где и в какой конфигурации, в зависимости от нужд безопасности, мы размещаем нашу военную силу – это не дело Российской Федерации, так же, как мы не указываем Российской Федерации, где размещать или не размещать собственные силы на своей территории", - отметил он.

Также он добавил, что настоящая красная черта – это не требования России по безопасности, а угрозы военным вторжением соседнему суверенному и независимому государству.

"Мы говорим Российской Федерации, что это абсолютный анахронизм, и это возвращение в сложные периоды европейской истории - что можно угрожать военным вторжениям соседнему европейскому государству, суверенному, независимому и демократическому", - подчеркнул Мирча Джоане.

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Смотрите видео ТСН – РФ продолжает движение войск вблизи границ Украины

Угроза военного вторжения России на территорию Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что по данным американской разведки Россия может пойти на провокацию на Донбассе за несколько недель до военного вторжения в Украину. Возможный план Москвы предусматривает атаку на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом", чтобы использовать ситуацию как повод для атаки на украинское государство.

Журналисты CNN со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали данные, согласно которым у границ украинского государства сосредоточено уже более 127 тысяч российских войск. Как полагают в ведомстве, Россия может нанести ракетные удары по объектам стратегического значения.

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российские войска неподалеку от границ Украины располагаются из-за якобы сложной ситуации в регионе и действия Североатлантического альянса. В Кремле считают такие действия "мерами предосторожности".

Хозяин Белого дома Джо Байден предупредил главу Кремля Владимира Путина о том, что Россия столкнется с очень серьезными санкциями, если пойдет в атаку на Украину. По его словам, тогда российским банкам запретят работать с долларом, что приведет к катастрофическим последствиям.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что заявления подобного рода из Вашингтона могут привести к "гражданской войне" в Украине. Дескать, на этом фоне "горячие головы" в руководстве в Киеве могут пойти на запуск сценария силового освобождения оккупированного Донбасса.

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