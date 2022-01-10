Войска России у границ Украины и оружие для Киева: Канада готовит удар по планам Москвы

Безопасность Украины – это безопасность Европы, мира и Канады, сказала Мелани Жоли.
Россия продолжает стягивать войска к границам Украины. В связи с этим Канада допускает поставки оружия Киеву. Безопасность государства находится под угрозой, поэтому страна нуждается в серьезной поддержке. Мир должен остановить усиление давления Москвы у украинских кордонов, НАТО в данной ситуации следует продемонстрировать силу и решительность. Об этом заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли.
В интервью CTV News она рассказала о том, что Канада не исключает возможности поставки оружия Украине в ситуации, когда Россия повышает концентрацию своего военного присутствия у украинских границ. Мир должен оказать помощь Киеву в связи с угрозой безопасности государства.
"Самое важное сейчас – сотрудничать с украинцами относительно противостояния угрозам их безопасности. Именно это мы и будем делать. Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, активно занимается этим вместе с союзниками. Безопасность Украины – это безопасность Европы, следовательно, это безопасность мира и Канады", - отметила Жоли.
Также она добавила, что сейчас нужно принять меры для остановки усиления Россией своего присутствия у границ Украины. Канада и Североатлантический альянс призывают Москву прекратить эскалацию.
По ее словам, сейчас самое главное, чтобы Москва остановила наращивание войск возле украинской границы. НАТО должно продемонстрировать решительность.Читайте такжеРоссию ждет ответный удар в случае нападения на Украину: в США сделали резкое предупреждение Москве
"Мы вместе с союзниками по НАТО призываем Россию прекратить наращивание войск вблизи Украины. Учитывая угрозу, которую сейчас представляет Россия, у меня была в пятницу важная встреча со всеми министрами иностранных дел НАТО, потому что Альянсу важно продемонстрировать силу, единство и решительность",- подчеркнула глава МИД Канада Мелани Жоли.
Войска России у границ Украины
Американское издание The New York Times 7 января опубликовало новую карту, на которой фиксируется усиление военного присутствия России у границ Украины. По данным журналистов, российские войска окружают украинское государство с трех сторон. Согласно предварительным данным, у границ Украины сконцентрировано около 100 тысяч войск.
В США предупреждали Россию о том, что если Москва запустит сценарий военного вторжения на территорию Украины, Вашингтон предоставит Киеву оружие, а войск НАТО у российских границ станет еще больше.
Штаты готовы на переговорах с РФ по безопасности обсудить уступки со стороны американцев. Однако для этого Москва должна ослабить давление у границ Украины. При этом США не намерены сокращать свое военное присутствие в Восточной Европе и гарантировать нерасширение Североатлантического альянса на восток. Если Москва пойдет в атаку на украинское государство, Россию ожидают сокрушительные санкции.
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