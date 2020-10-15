Вслед за ЕС: Великобритания ввела санкции против России

Британия ввела санкции из-за отравления Навального / Instagram

Великобритания вслед за Европейским союзом ввела санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Великобритании.

"Вместе с нашими международными партнерами мы привлекаем к ответственности виновных в преступном отравлении Навального. Любое применение химического оружия Россией нарушает международное право", – сказал глава МИД Доминик Рааб.

Среди лиц, против которых введены ограничения есть работники администрации президента России Владимира Путина, директор ФСБ и заместители министра обороны.

Теперь им запрещен въезд на территорию ЕС и Великобритании, а также заморожены их активы.

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