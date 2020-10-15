Вслед за ЕС: Великобритания ввела санкции против России

Великобритании замораживает активы и вводит запрет на въезд лиц, ответственных за отравление Новичком Алексея Навального.
Великобритания вслед за Европейским союзом ввела санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Великобритании.
"Вместе с нашими международными партнерами мы привлекаем к ответственности виновных в преступном отравлении Навального. Любое применение химического оружия Россией нарушает международное право", – сказал глава МИД Доминик Рааб.
Среди лиц, против которых введены ограничения есть работники администрации президента России Владимира Путина, директор ФСБ и заместители министра обороны.
Теперь им запрещен въезд на территорию ЕС и Великобритании, а также заморожены их активы.
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Отравление Алексея Навального - о чем ранее сообщал Главред:
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.