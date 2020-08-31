Ввод войск РФ в Беларусь: у Путина назвали условия

Российская армия готова вторгнуться в Беларусь / 24tv.ua

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность ввода российских сил в Беларусь.

Как подчеркнул он в ходе общения с журналистами, на это не потребуется согласия Совета федерации РФ, передает УНИАН.

По его словам, согласие Совета федерации не потребуется, потому что "это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом".

"В данном случае мы не будем никак заниматься гипотетическими рассуждениями. Дело в том, что это ратифицированные российским парламентом договоры, которые предусматривают определенные обязательства РФ. Именно на эти обязательства ссылался президент Путин", - сказал Песков.

В то же время он обратил внимание на то, что в настоящее время речи об использовании этого резерва не идёт.

"Президент также всячески подчёркивал, что речь идёт только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - добавил Песков.

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Напомним, Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

По его словам, Александр Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут перебросить для разгона демонстрантов.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может оказать всестороннюю военную помощь его режиму по первому требованию.