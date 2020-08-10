Опасаются задержаний: штаб Тихановской в Минске забаррикадировался

Массовые протесты в Беларуси начались 9 августа / Фото: Радыё Svaboda

Сотрудники штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заперли двери и окна в здании штаба в Минске. Они опасаются задержаний и обвинения в организации массовых акций протеста.

Об этом сообщает Sputnik Беларуси.

Сама Тихановская заявляла, что она намерена в своей штаб-квартире "ждать официального объявления результатов выборов".

После того как Минск накрыли акции протеста Тихановская и ее соратники заявили, что готовы к диалогу с действующей властью. Об этом заявила координатор штаба Тихановской Мария Колесникова, сообщает Громадське.

Она напомнила, что Тихановская обратилась к силовикам, чтобы те не применяли насилие против мирных демонстрантов.

"Мы готовы этому поспособствовать. Если будет возможность диалога, мы готовы вступить в диалог и пытаться предотвратить насилие", - сказала Колесникова.

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Как сообщал Главред, выборы в Беларуси закончились масштабными акциями протестов. Силовики применили против протестующих резиновые пули, водометы. Известно о раненых после разгона силовиками митингующих и первой жертве.

Тем временем Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции. Глава СК Беларуси Иван Носкевич заявил, что участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.