Вывод войск из Украины: в Британии назвали условия отмены санкций против России

Лиз Трасс рассказала, когда отменят антироссийские санкции / коллаж Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции, введенные против физических лиц и компаний РФ, могут быть сняты только после вывода российских войск с территории Украины.

При этом если Москва продолжит свою агрессию против Украины, Лондон введет новые санкции против России, пишет The Telegraph.

Трасс считает, что против Кремля нужны "жесткие рычаги", поскольку Россия подписала множество соглашений, которые она просто не выполняет.

"Конечно, санкции - это жесткий рычаг. Эти санкции могут перестать действовать только при условии полного прекращения огня и вывода войск, а также обязательств о том, что агрессии больше не будет", - говорится в сообщении.

Глава британского МИД отметила, экономические ограничения - реальный рычаг, который можно использовать против России.

В правительстве Великобритании подсчитали, что санкции уже ввели против российских банков с активами на сумму 658,65 миллиарда долларов, а также против олигархов и членов их семей с состоянием на сумму более 197,86 миллиарда долларов.

Как сообщал Главред, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал три основных условия, при которых мог бы быть подписан многосторонний договор с РФ о мире и гарантиях безопасности.

"Тогда, когда Россия осознает, что от продолжения этой войны она получит больше потерь, чем Украина. Чтобы это произошло, нужно, чтобы наша армия эффективно работала, а для этого нужно, чтобы наши партнеры нам адекватно помогли. Если не хотите закрыть небо, дайте нам системы ПВО, чтобы мы сами могли закрыть небо, чтобы не бомбили мирные города. Во-вторых: дайте нам оружие, чтобы разблокировать города, как Мариуполь. В-третьих, нужны санкции, вроде нефтяного эмбарго, максимальное ограничение по финансовым операциям и тому подобное", - подчеркнул Подоляк.

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