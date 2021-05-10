Выяснилось, что произошло с врачем Навального, который исчез в лесу

По его словам, дорогу из лесу он искал почти трое суток. Об этом Мураховский рассказал, стоя в районе села Баслы (российская Сибирь).
Глава омского Минздрава Александр Мураховский и бывший врач местной больницы скорой помощи номер 1 (БСМП-1), в которой лечили оппозиционера Алексея Навального, заявил, что заблудился в лесу.
"Самочувствие хорошее, завтра готов приступить к работе. Произошел несчастный случай, я не смог найти выход из леса", - рассказал он, пишет Telegram-канал Daily Storm.
По его словам, дорогу из леса он искал почти трое суток. Об этом Мураховский рассказал, стоя в районе села Баслы (российская Сибирь).
Он также поблагодарил тех, кто участвовал в поисковой операции и извинился, что "не дал отметить праздник 9 мая".
Отравление Алексея Навального - о чем важно знать:
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный пожаловался на плохое самочувствие 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске с целью оказания Навальному медицинской помощи. Политик был госпитализирован и впал в кому.
- 22 августа Алексея Навального привезли в немецкую клинику Шарите для прохождения дальнейшего лечения.
- В Германии сделали официальное заявление о том, что политик Алексей Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок. Соответствующий вывод был сделан экспертами трех государств – ФРГ, Франции и Швеции.
Автор: Екатерина Трохимчук