Выяснилось, что произошло с врачем Навального, который исчез в лесу

Врач Навального рассказал, куда исчез / instagram/navalny

Глава омского Минздрава Александр Мураховский и бывший врач местной больницы скорой помощи номер 1 (БСМП-1), в которой лечили оппозиционера Алексея Навального, заявил, что заблудился в лесу.

"Самочувствие хорошее, завтра готов приступить к работе. Произошел несчастный случай, я не смог найти выход из леса", - рассказал он, пишет Telegram-канал Daily Storm.

По его словам, дорогу из леса он искал почти трое суток. Об этом Мураховский рассказал, стоя в районе села Баслы (российская Сибирь).

Он также поблагодарил тех, кто участвовал в поисковой операции и извинился, что "не дал отметить праздник 9 мая".

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