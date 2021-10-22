Взлет цен на газ в Европе и вариант с РФ: в Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами в Украине

Украинцев в 2022 году ждут годовые тарифы на газ по оптимальной цене – Витренко / УНИАН

В Нафтогазе Украины ожидают стабилизации цены на газ в Европе к маю 2022 года. И уже тогда, когда будут устанавливаться цены на следующий отопительный сезон, население получит новые годовые тарифы с приемлемой стоимостью топлива. Об этом заявил глава правления компании Юрий Витренко.

В интервью украинской редакции DW он рассказал о том, что до мая следующего года цены на газ должны нормализоваться. И уже в новых условиях будут установлены новые годовые тарифы для бытовых потребителей, в которые включат приемлемую стоимость топлива.Читайте такжеУ Украины есть план, как обеспечить себя газом: в Нафтогазе назвали выгодный для Киева сценарий

"Мы надеемся, что до мая цена нормализуется, и когда мы будем фиксировать цены на следующий период, мы это будем делать на приемлемом уровне для большинства украинских потребителей", - отметил Витренко.

Также он подчеркнул, что Украина не заинтересована в закупке газа напрямую в России, а в перспективе Нафтогаз планирует добывать достаточное количество топлива для того, чтобы государство смогло полностью отказаться от импорта.

Тарифы на газ в Украине

Глава правительства Денис Шмыгаль 14 сентября сделал заявление о том, что Украина добывает приблизительно 13 миллиардов кубических метров газа в год. Данный показатель позволяет удержать цену на газ для населения на уровне 7,96 гривен за кубометр. Впрочем, уже в мае 2022 года стоимость топлива для бытовых потребителей будет пересмотрена.

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Министр Кабинета министров Олег Немчинов говорил, что пока нет оснований для того, чтобы цена на газ в Украине для населения повышалась. По его словам, тарифы на местах формируют органы местного самоуправления. При этом суммы в платежках не должны превышать цифры, зафиксированные в годовых тарифах.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября сказал, что Нафтогаз, Кабмин и местные власти в регионах подписали меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине для населения не будут расти до конца текущего года.