"Похоже на Хиросиму и Нагасаки": волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, много жертв

Взрыв разрушил порт в Бейруте / скриншот из видео

Вечером во вторник, 4 августа, в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта. Уже известно о десяти жертвах.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Также СМИ сообщили о сотнях пострадавших, но официальных данных ни о жертвах, ни о пострадавших пока нет.

По информации, волна от взрыва в Бейруте дошла аж до Кипра (250 километров).

Бейрутский губернатор назвал взрыв в порту беспрецедентным, сравнив его с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки.

Также губернатор Бейрута сообщил, что от взрыва пострадала примерно половина города.

Глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники в Бейруте и заявил, что это были другие взрывчатые вещества, сообщает Аль-Джазира.

Читайте такжеСМИ ошарашили возможной причиной масштабных взрывов в ЛиванеРанее сообщалось, в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.

Мощной взрывной волной выбило стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки. Очевидцы публикуют кадры из здания, в котором взрывной волной разрушило часть конструкций.

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.