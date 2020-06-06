В Сирии прогремел жуткий взрыв: около десяти погибших

В Сирии взорвался автомобиль, есть жертвы

В Сирии погибло восемь человек, а еще семеро получили ранения в результате взрыва в северо-восточной провинции Хасеке.

Об этом сообщает государственное информагентство SANA в субботу, 6 июня.

По информации СМИ, заминированный автомобиль взорвался к югу от города Рас-эль-Айн, расположенного в граничащем с Турцией регионе. Все жертвы и пострадавшие – из числа гражданского населения.

Также при взрыве были повреждены и сгорели несколько автомобилей.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла авиаудары в Сирии впервые за три месяца. Военные самолеты бомбили районы южнее провинции Идлиб поздно вечером во вторник и в среду утром.

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Напомним, ранее сообщалось, Турция заявила о развертывании военной операции в Сирии против войск режима Башара Асада. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что операция Весенний щит в сирийской провинции Идлиб проходит успешно.

"Наша единственная цель - остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию", - пояснил он.