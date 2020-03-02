Война в Сирии: армия Асада отвоевала Серакиб, 100 тысяч сирийских беженцев идут в Европу

Армия Асада отвоевала город Серакиб / Фото: Reuters

Сирийская армия Башара Асада в воскресенье, 1 марта, отбила у турецких войск город Серакиб, расположенный на слиянии двух главных дорог ведущих в Алеппо в провинции Идлиб, которые Дамаск стремится полностью контролировать.

По информации, наступление со стороны сирийской армии началось 1 марта. А до этого возобновлялось контрнаступление в этом районе со стороны турецких войск. Подразделения сирийской армии, вместе с частями "Хезболла" и при поддержке российской авиации к утру 2 марта смогли вытеснить противника к Афесу и Найрабу.

Сейчас сирийская арабская армия снова прочесывает Серакиб и пытается проверить весь город, прежде чем начнется контрнаступление, передает AMN.

В то же время стало известно, что количество сирийских беженцев, покинувших Турцию для того, чтобы попасть в Европу, достигло 100 577 человек.

"По состоянию на 19.40 количество мигрантов, которые покинули территорию нашей страны через Эдирне, достигло числа 100 577", - сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в своем Твиттере.

Местные власти организовали для мигрантов питание. Интенсивное движение мигрантов, стремящихся перебраться в страны ЕС, наблюдается в пограничных селах. Тысячи людей находятся в лесах, и ждут разрешения перейти через границу в Грецию.

В свою очередь Греция заблокировала принятие новых ходатайств о предоставлении убежища на месяц после того, как Турция открыла границу для мигрантов в ЕС, передает Укринформ.

Добавим, что в понедельник, 2 марта, Минобороны России заявило, что российские военные не могут гарантировать безопасность полётов авиации Турции в небе над Сирией после того, как Дамаск закрыл воздушное пространство над провинцией Идлиб.

Читайте также"У ЕС сейчас обморок случится": Эрдоган официально открыл границы для беженцев из СирииНапомним, ранее сообщалось, Турция заявила о развертывании военной операции в Сирии против войск режима Башара Асада. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что операция Весенний щит в сирийской провинции Идлиб проходит успешно.

"Наша единственная цель - остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию", - пояснил он.