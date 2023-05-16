Взрывом разнесло здание ФСБ: в Курской области ранены пятеро пограничников РФ

Боеприпасы были сброшены на административное здание ПУ УФСБ в посёлке Глушково Курской области.

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В Курской области "бавовна" / Pixabay, Скриншот

В Курской области РФ в результате удара беспилотника получили ранения пятеро российских пограничников.

Дрон якобы атаковал здание управления ФСБ в Курской области. Об этом идет речь в сообщениях российских Telegram-каналов.

Атака произошла в 23 часа 15 мая. Боеприпасы были сброшены на административное здание ПУ УФСБ в посёлке Глушково Курской области, пишет ASTRA.

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"В Глушковскую ЦРБ госпитализированы 5 пограничников", — уточняется в материале.

Отмечается, что у пострадавших российских пограничников зафиксированы осколочные ранения в живот, шею, лицо и бедро.

По некоторым данным, якобы с БПЛА было сброшено 3 боеприпаса.

В стране-агрессоре России 3 мая обвинили Украину в "попытке нанести удар по резиденции Путина и покушении на главу России".

В Сети появилось видео, как неизвестный беспилотник залетел на территорию кремлевской резиденции Путина и нанес по ней удар. Кремлевский рупор Песков уточнил, что главы РФ на тот момент в здании не было.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг возможную причастность Украины к удару по Кремлю.

По словам чиновника, инцидент может указывать на подготовку Москвы к масштабному теракту или же указывать на активизацию работы российского подполья.

Позже президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не атаковал ни Кремль, ни Путина. Как полагает Зеленский, обвинение в адрес Украины – сигнал отсутствия побед РФ на поле боя и провала плана, направленного на оккупацию украинского государства.

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