"Я за дружбу народов": украинка - владелица кафе Россия в Берлине отказалась менять его название

Владелица кафе заявила, что Россия якобы является брендовым названием.
В столице Германии Берлине действует кафе под названием Россия. При этом владельцем заведения оказалась украинка.
Как заявила она в ответ на претензии украинской активистки Полины, название заведения она менять не собирается.
При этом владелица кафе заявила, что Россия якобы является брендовым названием.
При этом на замечания о зверствах России в Украине она не реагировала а говорила, что поддерживает "дружбу народов". Более того, по ее словам, еще несколько месяцев назад "Россия была нормальной страной".
Добавим, что после публикации соответствующего видео в Сети активистке Полине в комментариях и частных сообщениях стали поступать угрозы от россиян. В том числе дошло до угроз физической расправы.
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Напомним, ранее в Германии прокатились многотысячные пророссийские акции.
Пророссийские активисты на авто с флагами РФ хотели продемонстрировать свою приверженность режиму Путина, однако граждане, которые поддерживают Украину, воспрепятствовали таким планам, заблокировав колонну.
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