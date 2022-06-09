"Я за дружбу народов": украинка - владелица кафе Россия в Берлине отказалась менять его название

Кафе Россия в Берлине / Скриншот

В столице Германии Берлине действует кафе под названием Россия. При этом владельцем заведения оказалась украинка.

Как заявила она в ответ на претензии украинской активистки Полины, название заведения она менять не собирается.

При этом владелица кафе заявила, что Россия якобы является брендовым названием.

При этом на замечания о зверствах России в Украине она не реагировала а говорила, что поддерживает "дружбу народов". Более того, по ее словам, еще несколько месяцев назад "Россия была нормальной страной".

Добавим, что после публикации соответствующего видео в Сети активистке Полине в комментариях и частных сообщениях стали поступать угрозы от россиян. В том числе дошло до угроз физической расправы.

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Напомним, ранее в Германии прокатились многотысячные пророссийские акции.

Пророссийские активисты на авто с флагами РФ хотели продемонстрировать свою приверженность режиму Путина, однако граждане, которые поддерживают Украину, воспрепятствовали таким планам, заблокировав колонну.

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