Японские ученые создают вакцину против COVID-19, которая дает защиту на всю жизнь / REUTERS

Токийский институт медицинских наук (Япония) начнет в 2023 году испытывать вакцину, которая даст человеку пожизненную защиту от коронавируса.

Как сообщает The Japan Times, группа ученых взяла за основу вакцину против оспы, которую в 18 веке создал врач из Британии Эдвард Дженнер. В ее состав входил вирус коровьей оспы, который не опасен для человека и который в результате помог победить в борьбе с смертельной болезнью.

Японские ученые планируют создать рекомбинантный вирус этого препарата, который содержал бы спайковый белок коронавируса.

Опыты на мышах с применением рекомбинантного вируса вакцины от оспы, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокий уровень антител, сохранявшихся более двадцати месяцев.

Кроме того, всех мышей, которые получили вакцину, через 20 месяцев заразили птичьим гриппом и они выжили.

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По словам ученых, препараты с вектором вируса осповакцины являются одними из самых мощных, они обладают незначительными побочными эффектами и не требуют особой транспортировки и хранения.

Фармпроизводитель Nobelpharma планирует провести испытания новой вакцины в первой половине 2023 года. Предварительно, в опытах будут участвовать 150-200 человек. Среди них будут вакцинированные и переболевшие коронавирусом.

Если испытания подтвердят эффективность и безопасность препарата, заключительная фаза исследований начнется сразу же, а вывести его на рынок получится не ранее 2024 года.

Ранее сообщалось, что американская фармацевтическая компания Moderna занимается разработкой версии вакцины, которая сможет противостоять новому южноафриканскому штамму коронавируса "Омикрон". Для поддержания иммунитета компания предлагает использовать бустерные дозы официально одобренных прививок.

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