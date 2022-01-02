УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Японские ученые создают вакцину против COVID-19, которая дает защиту на всю жизнь

2 января 2022, 08:36

Фармпроизводитель Nobelpharma планирует провести испытания новой вакцины в первой половине 2023 года.

Коронавирус
Японские ученые создают вакцину против COVID-19, которая дает защиту на всю жизнь / REUTERS

Токийский институт медицинских наук (Япония) начнет в 2023 году испытывать вакцину, которая даст человеку пожизненную защиту от коронавируса.

Как сообщает The Japan Times, группа ученых взяла за основу вакцину против оспы, которую в 18 веке создал врач из Британии Эдвард Дженнер. В ее состав входил вирус коровьей оспы, который не опасен для человека и который в результате помог победить в борьбе с смертельной болезнью.

Японские ученые планируют создать рекомбинантный вирус этого препарата, который содержал бы спайковый белок коронавируса.

Опыты на мышах с применением рекомбинантного вируса вакцины от оспы, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокий уровень антител, сохранявшихся более двадцати месяцев.

Кроме того, всех мышей, которые получили вакцину, через 20 месяцев заразили птичьим гриппом и они выжили.

Реклама

По словам ученых, препараты с вектором вируса осповакцины являются одними из самых мощных, они обладают незначительными побочными эффектами и не требуют особой транспортировки и хранения.

Фармпроизводитель Nobelpharma планирует провести испытания новой вакцины в первой половине 2023 года. Предварительно, в опытах будут участвовать 150-200 человек. Среди них будут вакцинированные и переболевшие коронавирусом.

Если испытания подтвердят эффективность и безопасность препарата, заключительная фаза исследований начнется сразу же, а вывести его на рынок получится не ранее 2024 года.

Ранее сообщалось, что американская фармацевтическая компания Moderna занимается разработкой версии вакцины, которая сможет противостоять новому южноафриканскому штамму коронавируса "Омикрон". Для поддержания иммунитета компания предлагает использовать бустерные дозы официально одобренных прививок.

Вам может быть интересно:

viber
новости Японии вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Японские ученые создают вакцину против COVID-19, которая дает защиту на всю жизнь». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихахС наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах Какую кашу полезнее всего есть на завтрак - ответ диетологаКакую кашу полезнее всего есть на завтрак - ответ диетолога Водка и пиво резко подорожают: когда и на сколько украинцам придется раскошелитьсяВодка и пиво резко подорожают: когда и на сколько украинцам придется раскошелиться Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дниПравославный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни Любовный гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – поход в загс, Близнецам – ревность, Рыбам – роман с другомЛюбовный гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – поход в загс, Близнецам – ревность, Рыбам – роман с другом
08:48

Угроза "большой войны": пойдет ли Россия в наступление на Украину в 2022 году

08:36

Японские ученые создают вакцину против COVID-19, которая дает защиту на всю жизньВидео

08:09

Гороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетниВидео

07:42

Кузин объяснил, чем отличается дополнительная доза вакцины против COVID-19 от бустернойВидео

06:55

Наступление отменяется – России нечем воеватьмнение

Реклама
05:23

Леся Никитюк в прозрачном корсете соблазнила стройными формами

05:05

Как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средств

04:35

Где и как в быту использовать соду: 5 наиболее полезных хитростей

03:26

В Украине изменился возраст выхода на пенсию: кому нужно покупать стаж

02:54

Какую кашу полезнее всего есть на завтрак - ответ диетолога

02:27

Почему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использоватьВидео

02:02

Превратились в мусор: в Одессе продавцы выбросили посреди улицы сотни елок

01:55

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

01:04

Новогоднее чудо: в Луцке ребенок появился на свет под роддомом

00:51

Омикрон меньше других штаммов COVID-19 бьет по легким - ученые

01 января, суббота
23:56

Украина закрыла доступ российских судов во внутренние водные пути

23:21

Дочь Поляковой удивила страстным фото с бойфрендом

22:56

Какой салат нужно выбросить в первый же день нового года: ответ специалиста

22:39

В ВОЗ назвали главное условие для преодоления пандемии коронавирусаВидео

22:20

В Днепре во время ДТП перевернулось на крышу авто с годовалым малышом

Реклама
22:08

В Украине подорожали биометрические документы: стоимость оформления

21:41

На Ровенщине мужчина сбежал из-под домашнего ареста и избил полицейских

21:34

Трагедия на Закарпатье: в новогоднюю ночь трактор переехал мужчину

21:09

Россия резко обрубила транзит газа через Украину в СловакиюВидео

21:00

В египетской Хургаде выпал снег с градомВидео

20:50

С нового года в Украине увеличился прожиточный минимум

20:43

В Польше петарда повредила глаз 25-летнему украинцу

20:09

В Казахстане люди радостно селфились на фоне пылающей новогодней елки

19:46

Умерла легендарная актриса Голливуда

19:39

Летальная оборона и военное сотрудничество: Украину ждет новая помощь от СШАВидео

19:24

День рождения Степана Бандеры: в Киеве состоялось факельное шествиеВидео

19:08

В Украине с 1 января "взлетел" в цене алкоголь: сколько стоят напиткиВидео

18:51

В жилом доме на Прикарпатье прогремел мощный взрыв, есть пострадавший

18:38

Тина Кароль вышла в свет с 13-летним сыном: как сейчас выглядит юный Вениамин

18:23

Запуск СП-2 и остановка транзита газа: Украину предупредили об опасном сценарии из-за продажи добычиВидео

18:16

В Белом доме готовы наказать Кремль за Украину: в РФ заговорили о возможном срыве переговоров со США

17:50

На Буковине случилось смертельное ДТП

17:26

Сколько можно хранить открытую бутылку шампанского: ответ экспертовВидео

17:24

Лобода поразила архивным фото: как выглядела звезда 30 лет назад

17:20

Приметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
17:12

Угроза военной операции РФ против Украины: в США призвали Вашингтон, Киев и НАТО к удару по МосквеВидео

17:06

Кабмин расширил список украинцев, которые подлежат вакцинации от COVID-19: кого ждут уколы

16:31

В Украине вступил в действие Закон о теробороне: в чем сутьВидео

16:21

Россия и Украина в 2022 году: почему не видно света в конце тоннелямнение

16:12

Украинские порты теперь закрыты для российских кораблей: запрет вступил в силу

15:43

Выходные в Украине в 2022 году: сколько будет и перечень дат

15:35

SIM-карты по паспорту: в Украине с 1 января вступил в силу новый закон

15:30

Какие популярные продукты нельзя сочетать при питании - комментарий нутрициолога

15:16

Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздника

15:09

Кто из украинцев может досрочно уйти на пенсию: чиновники дали ответ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять