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В Украине разрешили колоть третью дозу вакцины: кому она положена

30 декабря 2021, 22:35

Министерство здравоохранения уже разрешило применить бустерную дозу медикам.

вакцинация
Вакцинация в Украине / УНИАН

В Украине национальная техническая группа экспертов поддержала применение бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет.

Как сообщает главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, на прошлой неделе состоялось заседание национальной технической группы экспертов, во время которого было принято решение о применении бустерной дозы для пожилых людей, которым более 60 лет.

"Скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава", - заявил главсанврач, передает UA:Суспільне.

Сколько человек сделали бустерную дозу

Кузин также напомнил, что Министерство здравоохранения уже разрешило применить бустерную дозу медикам: по состоянию на 29 декабря ее получили уже около трех тысяч человек.

По словам Кузина, сейчас на национальных и областных складах остается около 11 миллионов доз вакцин, а на 2022 год есть гарантированные поступления в размере 25 млн доз вакцин Pfizer/Biontech, 6,5 млн - CoronaVac.

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Напомним, глава Минцифры ранее заявил, что его ведомство уже ведет активную подготовку сертификатов для бустерной дозы вакцины от COVID-19.

"Минцифри уже готовится к третьей дозы вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в "Дії". Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, вероятнее всего, просто апгрейднем текущий сертификат", − отметил Федоров.

Читайте такжеВ Минздраве изменили требование к бустерной дозе вакцины от коронавируса

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