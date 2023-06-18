УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Z-патриоты накинулись на Путина из-за "мирных договоров" с Украиной

Анна Ярославская
18 июня 2023, 12:18 обновлено 18 июня, 12:23
225
Путинский электорат обвиняет своего диктатора в предательстве и пророчит России революцию.
Владимир Путин
Владимир Путин нарвался на жесткую критику Z-патриотов / скриншот

После того как Владимир Путин показал какие-то "договора" с Украиной, согласно которым российские оккупационный войска отошли от Киева весной прошлого года, российского диктатора жестко раскритиковали Z-патриоты.

Пропагандистские паблики накрыл приступ ярости. Путинский электорат возмущается по поводу того, что диктатор снова жалуется, что его, мол, обманули, обвиняет диктатора в предательстве и пророчит России революцию. Некоторые россияне впадают в ступор от бессмысленности так называемой СВО.

В Сети пишут:

видео дня

"Вот и встало всё на свои места, наш главный предатель - наш Главный…";

Z-патриоты накинулись на Путина из-за 'мирных договоров' с Украиной

"Вывод - путин лох, россияне - лохи, верной дорогой идете, товарищи!";

Z-патриоты накинулись на Путина из-за 'мирных договоров' с Украиной

"Народ - не дурак всё видит и понимает, вопрос только один, как это они будут объяснять всем бойцам, которые воюют и вернуться? ! Ситуация очень схожа с 1915-1916 накануне революции в России... История видимо ничему не учит…";

"Цензурных слов не хватает.... одни матерные остались..... для чего тогда это все? Зачем столько погибших с обеих сторон? Я не охранота.... просто шизею от сказанного про договор….";

Z-патриоты накинулись на Путина из-за 'мирных договоров' с Украиной

"Вот реально, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Все возможности у людей были, и даже больше - и все прос**ли! И продолжают в том же духе!".

Z-патриоты накинулись на Путина из-за 'мирных договоров' с Украиной

Смотрите видео - Путин снова клянчит переговоры и жалуется, что его инициативы отправили на "свалку истории":

скриншот

Переговоры Украины и России

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о том, готов ли он встретиться и вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это может произойти только после вывода российских войск из Украины.

Тем временем Украина и ее союзники планируют саммит мировых лидеров, на котором будет обсуждаться мирный план Киева по завершению войны. Участие страны-агрессора РФ в саммите не предусматривается. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении украинского президента и европейских дипломатов.

Ранее газета WSJ писала, что после ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины может открыться возможность для возобновления переговоров между Украиной и РФ к концу года с участием Китая в качестве посредника.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин новости Украины Путин новости война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ за две недели продвинулись на Авдеевском направлении более чем на километр

ВСУ за две недели продвинулись на Авдеевском направлении более чем на километр

12:53 Украина
ВСУ добились успеха в наступлении, РФ несет большие потери – британская разведка

ВСУ добились успеха в наступлении, РФ несет большие потери – британская разведка

11:45 Украина
"Ракеты могут долететь и до Лиссабона": посол Украины призвал Запад расширить помощь ВСУ

"Ракеты могут долететь и до Лиссабона": посол Украины призвал Запад расширить помощь ВСУ

11:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:53

ВСУ за две недели продвинулись на Авдеевском направлении более чем на километр

12:47

"А, а, а где он?": Путин в припадке заикания выдал фейк о ЗалужномВидео

12:22

Дженнифер Лопес сделала себе кардинально новый имидж: что поменялось

12:18

Z-патриоты накинулись на Путина из-за "мирных договоров" с УкраинойВидео

12:13

"Отправил туда торт из фекалий": Остапчук оправдался за вечеринку для россиян

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:52

Запаху старья можно сказать "прощай": как сделать, чтобы в шкафу приятно пахлоВидео

11:45

ВСУ добились успеха в наступлении, РФ несет большие потери – британская разведка

11:35

"Надо ехать на танках": в РФ расплевались желчью из-за недопуска к ОлимпиадеВидео

11:21

"Ракеты могут долететь и до Лиссабона": посол Украины призвал Запад расширить помощь ВСУ

Реклама
10:45

Поразительный результат: женщина рассказала о забытом методе борьбы с сорнякамиВидео

10:44

У Сердючки оценили скандал с концертом в Греции под конферансом ОстапчукаВидео

10:38

Денежный гороскоп на неделю с 12 по 18 июня: кому суждено разбогатетьВидео

10:05

"Выбросили на свалку истории": Путин пожаловался, что Украина игнорирует его "мирный план"Видео

10:01

За что в Украине могут "заморозить" пенсии: почему и как разблокировать картуВидео

09:14

Это война на истощение: что значит заявление генсека НАТОмнение

09:07

Мощная "бавовна" под Геническом: склад БК оккупантов детонировал несколько часовВидео

08:57

Гороскоп на неделю 19 – 25 июня: кого ждет фантастическое времяВидео

08:55

Русские войска меняют тактику, но не стали быстрее соображать – NYTВидео

08:31

Работают до 16 часов: Украина может получить дроны от Португалии – Defence NewsВидео

07:40

После Киева африканская делегация посетила РФ: о чем говорили с Путиным

Реклама
06:20

Путин деградирует со страшной скоростьюмнение

04:00

Женщина мыла волосы только водой в течение трех месяцев: результат впечатляетВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 18 июняВидео

03:10

Путин намекает на переговоры: эсперт объяснил для чего нужны "санитарные зоны"Видео

02:05

Зачем в борщ добавляют старое сало: хитрый фокус удивит неожиданным результатом

01:35

В РФ есть третья сила, которая хочет остановить безумие, которое начал Путин – ТукаВидео

17 июня, суббота
23:45

В Воздушных силах отреагировали на бред Путина об "уничтожении" ЗРК PatriotВидео

23:15

"В тот день я тоже умерла": мать "Да Винчи" рассказала, как узнала о гибели сынаВидео

22:43

Путин готовится к масштабной химической атаке в Крыму: оккупанты получили указания

21:47

ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение - ГенштабВидео

21:30

"Святое дело": Путин цинично оправдался за принудительный вывоз детей из УкраиныВидео

21:00

Не чародейка: что означает слово "чарунка" в украинском языке - Авраменко дал ответВидео

20:20

Дания готова передать Украине истребители F-16: все зависит от США

19:37

Байден передумал упрощать требования для вступления Украины в НАТОВидео

19:20

Россия через некоторое время после войны может пожелать взять реваншмнение

19:18

Пятеро детей так и не дождались папу: в тяжелых боях за Украину погиб воин со ЛьвовщиныВидео

18:41

В Херсоне перевозчики жестоко избили волонтера, который бесплатно перевозил людейВидео

18:09

В рюкзаке автомат: Виталий Ким показал редкие кадры со своей женой

17:52

"Пробили дно": в МИД поставили на место TF1 за сюжет из логова оккупантов РФ

17:34

На Кременчугском мясокомбинате утечка аммиака: есть пострадавшие

Реклама
17:05

"Санитарная зона" в Украине: Тука рассказал, чего на самом деле хочет достичь ПутинВидео

16:57

РФ хочет захватить Украину, чтобы начать войну с НАТО: Ермак о сценарии Кремля

16:55

Взрыв был в "сердце" конструкции: в NYT объяснили, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

16:37

На Бахмутском направлении ВСУ освобождают территории: Череватый о затишье у оккупантовВидео

16:03

Должна знать каждая хозяйка: сколько варить куриные ножки до полной готовности

16:01

Опасаются любых поворотов судьбы: только 3 знака зодиака безумно боятся переменВидео

15:57

Ждут наступления ВСУ: опубликованы кадры окопов оккупантов РФ на воротах в КрымВидео

15:47

Блинкен раскрыл, что Россия не готовится применить ядерное оружие - Bloomberg

15:45

Французский канал TF1 опозорился репортажем с позиций оккупантов РФВидео

15:07

Россия не выстоит в войне против Запада: эксперт раскрыл деталиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять