Z-патриоты накинулись на Путина из-за 'мирных договоров' с Украиной

Путинский электорат обвиняет своего диктатора в предательстве и пророчит России революцию.

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Владимир Путин нарвался на жесткую критику Z-патриотов / скриншот

После того как Владимир Путин показал какие-то "договора" с Украиной, согласно которым российские оккупационный войска отошли от Киева весной прошлого года, российского диктатора жестко раскритиковали Z-патриоты.

Пропагандистские паблики накрыл приступ ярости. Путинский электорат возмущается по поводу того, что диктатор снова жалуется, что его, мол, обманули, обвиняет диктатора в предательстве и пророчит России революцию. Некоторые россияне впадают в ступор от бессмысленности так называемой СВО.

В Сети пишут:

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"Вот и встало всё на свои места, наш главный предатель - наш Главный…";

"Вывод - путин лох, россияне - лохи, верной дорогой идете, товарищи!";

"Народ - не дурак всё видит и понимает, вопрос только один, как это они будут объяснять всем бойцам, которые воюют и вернуться? ! Ситуация очень схожа с 1915-1916 накануне революции в России... История видимо ничему не учит…";

"Цензурных слов не хватает.... одни матерные остались..... для чего тогда это все? Зачем столько погибших с обеих сторон? Я не охранота.... просто шизею от сказанного про договор….";

"Вот реально, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Все возможности у людей были, и даже больше - и все прос**ли! И продолжают в том же духе!".

Смотрите видео - Путин снова клянчит переговоры и жалуется, что его инициативы отправили на "свалку истории":

Переговоры Украины и России

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о том, готов ли он встретиться и вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это может произойти только после вывода российских войск из Украины.

Тем временем Украина и ее союзники планируют саммит мировых лидеров, на котором будет обсуждаться мирный план Киева по завершению войны. Участие страны-агрессора РФ в саммите не предусматривается. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении украинского президента и европейских дипломатов.

Ранее газета WSJ писала, что после ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины может открыться возможность для возобновления переговоров между Украиной и РФ к концу года с участием Китая в качестве посредника.

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