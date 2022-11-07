"Заберите его к себе": россиянку наказали за письмо на могиле родителей Путина

Россиянка оставила записку на могиле родителей Путина / Медиазона, скриншот

Жительница Петербурга оставила записку на могиле родителей Владимира Путина. Сначала ее задержали, а теперь суд вынес женщине приговор.

Приморский районный суд Петербурга запретил 60-летней Ирине Цыбаневой посещать кладбище из-за записки на могиле родителей Владимира Путина, пишет Медиазона.

Женщине запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться телефоном и интернетом, покидать пределы Петербурга и Ленинградской области, а также посещать Серафимовское кладбище.

Сын пенсионерки рассказал, что 6 октября она сходила на Серафимовское кладбище Петербурга и оставила записку на могиле родителей Владимира Путина.

"Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу", - говорилось в послании Цыбаневой.

Россиянка не возражала, что оставила записку на могиле родителей российского диктатора. Она рассказала, что сделала это после того, как "посмотрела новости, поняла, что все очень страшно, все очень грустно, погибших очень много".

Ранее в интервью Главреду бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко рассказал, что российского диктатора Владимира Путина устранят и единственной возможностью это сделать будет его смерть. Свергнуть его с престола дипломатическим путем будет крайне сложно, а может даже невозможно.

Ранее сообщалось, что в окружении Владимира Путина растет раздражение по отношению к диктатору из-за того, что он требует результатов на войне с Украиной, хотя ему регулярно докладывают о проблемах на фронте, утрате части аннексированных территорий и о том, что война фактически проиграна.

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