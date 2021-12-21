"Заболтать" не дадут: в РФ высказались против размещения сил НАТО в Украине и Грузии

Ранее в РФ опубликовали проект договора с НАТО / Фото УНИАН

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии.

По его словам, Москва ждет конкретных решений относительно гарантий безопасности, передает РИА Новости.

Гаврилов отметил, что РФ ни при каких обстоятельствах не пойдет на то, чтобы ее "заболтали" и чтобы инфраструктура альянса была размещена в Украине и в Грузии.

"Думаю, да. Или ответ будет совсем другой", - сказал он.

Читайте такжеПочему часть путинских предложений будет принятаКак сообщал Главред, ранее Константин Гаврилов заявил, что Россия даст военный ответ НАТО, если Альянс будет "продолжать наступать на больные точки".

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17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало инициированные Москвой и переданные Вашингтону проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО. Российское государство ожидает начало переговоров с США по проектам соглашений.

В проектах договоров говорится о том, что Россия настаивает на исключении дальнейшего расширения Альянса на восток и присоединения Украины к блоку коллективной безопасности Запада. Также Москва и Вашингтон, согласно предложению россиян, не должны использовать территории других стран для нападения друг на друга.

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