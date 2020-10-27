"Заглядывает в рот": немцы обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством

Оскорбив экс-канцлера Шрёдера, назвав его путинским "мальчиком на побегушках", Навальный грубейшим образом злоупотребил своим правом гостя, считают немцы.
Роль бывшего канцлера давно уже вызывала много споров среди немцев. Но после того, как отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный, который лечится в Германии, назвал Герхарда Шрёдера "мальчиком на побегушках у Путина", дискуссия разгорелась с новой силой, причем мнения граждан по этому поводу сильно расходятся.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, присланные в ответ на публикации о Навальном и Герхарде Шрёдере, которого оппозиционер назвал "путинским мальчиком на побегушках". Немцев откровения Навального не впечатлили: их возмущают его ксенофобские взгляды, а также двойная мораль германских властей.
Так, один из граждан ФРГ Вольфганг Хайнц обвинил россиянина в злоупотреблении гостеприимством.
"Оскорбив экс-канцлера Шрёдера, назвав его путинским "мальчиком на побегушках", Навальный грубейшим образом злоупотребил своим правом гостя на территории Германии. Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Лично у меня и так вызывают большие вопросы его откровенно националистические и ксенофобские заявления. При этом я, конечно, осуждаю покушения на него, по поводу которых российское руководство должно, наконец, выразить четкую и ясную позицию", - цитирует издание письмо от Вольфганга Хайнца.
Его поддержал Петер Фендт, назвав Шредера одним из лучших лидеров Германии.
Немец Вольфрам Зальцер призвал не подражать Навальному. Он отметил критику россиянина в адрес России, Путина и Шредера, а также выступления против реализации "Северного потока — 2". Зальцера возмутило, что правительство ФРГ "заглядывает в рот" к Навальному.
"Навальный призывает бойкотировать Россию, призвать Путина к ответу, остановить реализацию проекта "Северный поток — 2" и называет бывшего федерального канцлера Шрёдера "путинским мальчиком на побегушках". Немецкие политики же, начиная с Меркель и Хабека и заканчивая Маасом, буквально заглядывают критику Кремля в рот и превратили его уже чуть ли не в святого", - цитирует издание слова Вольфрама Зальцера.
Зальцер также добавил, что "Навальный не слишком подходит на роль образца для подражания, каковым его сейчас стараются представить. Ведь он не только критикует олигархов и коррупцию, но и "оправдывает неприкрытую ксенофобию".
Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:
- 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".
- 14 октября издание The New York Times сообщило, что 6 высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, будут наказаны Евросоюзом и попадут под санкции.
- 14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.
Отравление Навального – ключевые моменты:
22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.
14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.
2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.