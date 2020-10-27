"Заглядывает в рот": немцы обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством

Навального обвинили в злоупотреблении гостепреимством / Reuters

Роль бывшего канцлера давно уже вызывала много споров среди немцев. Но после того, как отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный, который лечится в Германии, назвал Герхарда Шрёдера "мальчиком на побегушках у Путина", дискуссия разгорелась с новой силой, причем мнения граждан по этому поводу сильно расходятся.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, присланные в ответ на публикации о Навальном и Герхарде Шрёдере, которого оппозиционер назвал "путинским мальчиком на побегушках". Немцев откровения Навального не впечатлили: их возмущают его ксенофобские взгляды, а также двойная мораль германских властей.

Так, один из граждан ФРГ Вольфганг Хайнц обвинил россиянина в злоупотреблении гостеприимством.

"Оскорбив экс-канцлера Шрёдера, назвав его путинским "мальчиком на побегушках", Навальный грубейшим образом злоупотребил своим правом гостя на территории Германии. Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Лично у меня и так вызывают большие вопросы его откровенно националистические и ксенофобские заявления. При этом я, конечно, осуждаю покушения на него, по поводу которых российское руководство должно, наконец, выразить четкую и ясную позицию", - цитирует издание письмо от Вольфганга Хайнца.

Его поддержал Петер Фендт, назвав Шредера одним из лучших лидеров Германии.

Немец Вольфрам Зальцер призвал не подражать Навальному. Он отметил критику россиянина в адрес России, Путина и Шредера, а также выступления против реализации "Северного потока — 2". Зальцера возмутило, что правительство ФРГ "заглядывает в рот" к Навальному.

"Навальный призывает бойкотировать Россию, призвать Путина к ответу, остановить реализацию проекта "Северный поток — 2" и называет бывшего федерального канцлера Шрёдера "путинским мальчиком на побегушках". Немецкие политики же, начиная с Меркель и Хабека и заканчивая Маасом, буквально заглядывают критику Кремля в рот и превратили его уже чуть ли не в святого", - цитирует издание слова Вольфрама Зальцера.

Зальцер также добавил, что "Навальный не слишком подходит на роль образца для подражания, каковым его сейчас стараются представить. Ведь он не только критикует олигархов и коррупцию, но и "оправдывает неприкрытую ксенофобию".

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".

14 октября издание The New York Times сообщило, что 6 высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, будут наказаны Евросоюзом и попадут под санкции.

14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

Отравление Навального – ключевые моменты:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.