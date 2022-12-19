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Захарова разразилась никчемными угрозами в адрес Греции из-за возможной отправки Украине С-300

19 декабря 2022, 18:03
Захарова выдала бред, что Афины, направляя вооружения в зону боевых действий, "становятся прямыми соучастниками" якобы "украинских неонацистов".
Захарова и Путин
Захарова устроила истерику и разразилась угрозами в адрес Греции / Википедия

Рупор Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова устроила истерику и разразилась угрозами в адрес Греции из-за возможной отправки Украине систем противовоздушной обороны С-300. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны-агрессора.

По ее словам, Россия считает "провокационными" и "враждебными" планы о поставках Украине С-300 и других средств ПВО российского/советского образца.

Захарова выдала бред, что Афины, направляя вооружения в зону боевых действий, "становятся прямыми соучастниками" якобы "украинских неонацистов, которые ведут преступную войну против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины, в том числе многочисленных этнических греков, которые там проживают".

Она также вспомнила о существовании "российско-греческих межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставках продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года", которые запрещают Греции реэкспорт поставленной РФ военной техники третьей стороне без согласия России.

По словам Захаровой, "вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена" российскими оккупантами.

"Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности", - сказала рупор российского МИД.

РФ постоянно прибегает к угрозам из-за помощи Украине

Как сообщал Главред, ранее представительница МИД РФ Мария Захарова возмутилась на США, потому что те якобы не позволяют оккупантам полностью разбомбить Украину, предоставляя нашей стране системы противовоздушной обороны. Более того, Захарова выдала, что из-за того, что США помогают Украине противостоять российской агрессии, "война в Украине продлится как минимум до 2025 года".

Также сообщалось, что заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев испугался возможных поставок Израилем оружия Украине и угрожал "ухудшением отношений" Москвы и Иерусалима. Кроме того, он оскорбительно обозвал украинцев "нацистами" и сказал, что Израиль, в случае военной помощи, мол, может считать Бандеру и Шухевича своими героями.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский высмеял никчемные угрозы российских чиновников из-за военной помощи Украине. Глава государства подчеркнул, что угрозы в адрес Украины и международных партнеров вызваны алкоголизмом некоторых россиян.

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