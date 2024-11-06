Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Захват Херсона и Запорожья": какими будут требования РФ на переговорах с Трампом

Марина Фурман
6 ноября 2024, 20:30
146
Те требования Путина, которые он будет выдвигать на переговорах с участием Трампа, неприемлемы для Украины.
Трамп, Путин
Путин будет выдвигать свои требования на переговорах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Основное из статьи:

  • РФ выдвинет свои условия на переговорах с Трампом
  • Путин будет выступать против вступления Украины в НАТО

"Вероятно, у Москвы будут свои требования в любых переговорах, касающихся Украины, при посредничестве Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

В издании говорится, что с 2022 года Россия частично аннексировала четыре украинские области: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

видео дня

"Россия контролирует почти всю Луганскую область, но имеет лишь частичный контроль над тремя другими. Путин, скорее всего, потребует их передачи, это будет означать, что Украина должна уступить еще ключевые города, включая Запорожье и Херсон.", - пишут в СМИ.

Также авторы подчеркивают, кроме вышеперечисленных условий Путин может требовать репарации за ущерб, нанесенный оккупированному Россией Донбассу.

Кроме территориальных уступок, Путин, как обычно, будет против вступления Украины в НАТО.

В издании подчеркнули, что все эти требования были бы неприемлемыми для Киева и украинцев.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Выборы в США / Инфографика: Главред

"Гардиан

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Выборы в США - новости по теме

Напомним, глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко придерживается умеренного оптимизма, отмечая, что в случае президентства Трампа Киеву необходимо будет пересмотреть свой подход. По его словам, президентство Трампа не будет плохим для Украины - возможно, тяжелым, сложным, но не обязательно плохим.

В то же время ранее Главред писал, что в Брюсселе распространяется мнение, что победа Дональда Трампа на выборах в США станет своеобразным "шоком" для ЕС, который стимулирует объединение действий по поддержке Украины и заставит Европу взять на себя большую долю бремени войны.

Авторы CNN отмечают, что во время предвыборной кампании Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс ставили под серьезное сомнение продолжение приверженности США Киеву, поскольку развязанная Россией война тянется уже почти три года. На фоне этого США могут сократить помощь Украине после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Выборы в США Трамп новости
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне зимой готовят прорыв на 2 направлениях: Свитан дал важный прогноз

Россияне зимой готовят прорыв на 2 направлениях: Свитан дал важный прогноз

20:36Украина
"Захват Херсона и Запорожья": какими будут требования РФ на переговорах с Трампом

"Захват Херсона и Запорожья": какими будут требования РФ на переговорах с Трампом

20:30Мир
В Киеве на станции метро пассажирка попала под поезд: что известно

В Киеве на станции метро пассажирка попала под поезд: что известно

20:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Что означает наклейка под капотом авто в виде фары с процентами: знают не все

Что означает наклейка под капотом авто в виде фары с процентами: знают не все

Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

Путинист Филипп Киркоров обманывал всю РФ - правда известна

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

Последние новости

20:54

Ограниченно годные должны пройти ВВК: в ТЦК назвали крайний срок

20:43

Юлия Тимошенко показала свое лицо вблизи после длительной паузы - детали

20:41

Позитив собрался на партнерские роды и прокомментировал пол первенца

20:36

Россияне зимой готовят прорыв на 2 направлениях: Свитан дал важный прогноз

20:30

"Захват Херсона и Запорожья": какими будут требования РФ на переговорах с Трампом

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:21

Почему в церкви нельзя говорить сколько часов: 7 запретов, которые уберегут от порчи

20:11

В Киеве на станции метро пассажирка попала под поезд: что известно

20:01

Составляет "черный список": Трамп следит, кто из мировых лидеров не поздравил его

19:57

Украинцы могут увеличить размер своей пенсии: что нужно сделать

Реклама
19:14

Под ударом 2 города, есть раненые: РФ ударила по Украине ракетами - что известно

19:05

Почему Путину не понравится победа Трампамнение

19:04

"В 10 раз больше, чем в ВСУ": командир озвучил потери врага в Курской области

19:03

Украинцы получат новую денежную помощь накануне зимы: кому и сколько выплатят

18:59

США будут сокращать объемы помощи для Украины: аналитик дал неутешительный прогноз

18:54

Меньше чем кажется: сколько порошка надо засыпать в стиральную машину

18:51

В связи с победой Трампа: ЕС нужна новая стратегия в отношении Украины - Орбан

18:35

В Украину идет потепление: в каких областях будет +15

18:08

Переломный момент: НАТО может резко изменить ход войны в Украине - что известно

18:04

"Продавал" поддельные документы: СБУ "поймала" начальника ТЦК на Закарпатье

17:55

В США запустили межконтинентальную ядерную ракету сразу после выборов президента

Реклама
17:50

"Хотела спеть ему": на Анну Тринчер плюнул верблюдВидео

17:39

Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу: СМИ узнали подробности

17:20

4 знака зодиака, которые считаются самыми удачливыми с деньгами

17:20

Ситуация критическая: в Донецкой ОВА рассказали, как "выживает" прифронтовой город

17:17

После победы Трампа на выборах: доллар взлетел до годового максимума

17:14

Популярный шоумен и воин ВСУ получил травму на Запорожском направлении

17:04

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекойВидео

16:55

Портников раскрыл сценарий, как могут договориться Путин и Трамп о войне в Украине

16:54

"Мы достигли всех целей": ВСУ могут выйти из Курской области - что известно

16:49

Резкое сокращение помощи Украине: в CNN предупредили о последствиях победы Трампа

16:27

Только испортите: как нельзя варить спагетти

16:23

Отключение света зимой: в Укрэнерго сказали, когда и каких графиков ждать

16:11

РФ перебрасывает РЭБы в сторону границы с Украиной: партизаны назвали причину

16:09

Почему в 90-х отключали свет: правда о темном прошлом Украины, которую знают единицы

16:04

РФ ведет разведку и готовит новое наступление: в ВСУ назвали направление

16:03

В Китае сделали заявление о победе Трампа и ударе США по экономике Пекина

16:02

Джо Байден впервые станет прадедушкой

15:45

Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причинаВидео

15:40

Шольц принципиально не хочет предоставлять Украине Taurus: Кулеба раскрыл страхи Германии

15:33

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

Реклама
15:27

Речь идет о сотнях тысяч гривен: Генштаб раскрыл стоимость подготовки солдата

15:25

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Тиграм - разочарования, Свиньям - ревность

15:22

Трамп не фанат Путина: что нас ждет после выборовмнение

15:15

Ничего не порвется: мужчина показал, как правильно вскрывать конвертВидео

15:07

У Лаврова разразились "условием" России для Трампа по Украине

15:06

Провал Харрис и угроза узурпации власти: что известно о результатах выборов в США

14:58

Мелания Трамп появилась в старом платье в день выборов в США - детали

14:49

Армия КНДР вступает в бои с ВСУ: в Южной Корее сделали срочное заявление

14:44

Загадка для самых умных: надо найти пропущенное число за 14 секунд

14:35

Пристегиваем ремни безопасности: чего ждать от второго срока Трампамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять