"Захват Херсона и Запорожья": какими будут требования РФ на переговорах с Трампом

Те требования Путина, которые он будет выдвигать на переговорах с участием Трампа, неприемлемы для Украины.

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Путин будет выдвигать свои требования на переговорах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Основное из статьи:

РФ выдвинет свои условия на переговорах с Трампом

Путин будет выступать против вступления Украины в НАТО

"Вероятно, у Москвы будут свои требования в любых переговорах, касающихся Украины, при посредничестве Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

В издании говорится, что с 2022 года Россия частично аннексировала четыре украинские области: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

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"Россия контролирует почти всю Луганскую область, но имеет лишь частичный контроль над тремя другими. Путин, скорее всего, потребует их передачи, это будет означать, что Украина должна уступить еще ключевые города, включая Запорожье и Херсон.", - пишут в СМИ.

Также авторы подчеркивают, кроме вышеперечисленных условий Путин может требовать репарации за ущерб, нанесенный оккупированному Россией Донбассу.

Кроме территориальных уступок, Путин, как обычно, будет против вступления Украины в НАТО.

В издании подчеркнули, что все эти требования были бы неприемлемыми для Киева и украинцев.

Выборы в США / Инфографика: Главред

"Гардиан "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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Напомним, глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко придерживается умеренного оптимизма, отмечая, что в случае президентства Трампа Киеву необходимо будет пересмотреть свой подход. По его словам, президентство Трампа не будет плохим для Украины - возможно, тяжелым, сложным, но не обязательно плохим.

В то же время ранее Главред писал, что в Брюсселе распространяется мнение, что победа Дональда Трампа на выборах в США станет своеобразным "шоком" для ЕС, который стимулирует объединение действий по поддержке Украины и заставит Европу взять на себя большую долю бремени войны.

Авторы CNN отмечают, что во время предвыборной кампании Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс ставили под серьезное сомнение продолжение приверженности США Киеву, поскольку развязанная Россией война тянется уже почти три года. На фоне этого США могут сократить помощь Украине после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента.

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