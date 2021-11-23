Закрылся в туалете самолета и повесился: турист совершил самоубийство на борту авиалайнера

Турист покончил с собой на борту самолета / Reuters

Российский турист покончил с собой в самолете, которым возвращался домой с отдыха в Египте. 48-летний мужчина закрылся в туалете и повесился на ремне от сумки.

Автомеханик Александр отдыхал один в Шарм-эль-Шейхе, сообщает Telegram-канал SHOT.

"Все вроде было хорошо. Писал жене, что любит. Однажды, правда, отравился египетской пищей. И вот настало время возвращаться в Самару...", – говорится в сообщении.

После окончания отдыха мужчина возвращался домой самолетом авиакомпании "Сибирь". Почти сразу после взлета он заперся в туалете. Стюардессы заметили, что одного пассажира нет на месте, примерно через 15 минут. Открыть дверь в туалет они не смогли – вероятно, мужчина чем-то заблокировал щеколду. Когда другие пассажиры помогли снять дверь с петель, они обнаружили тело туриста.

На борту самолета среди других пассажиров было трое врачей, однако им не удалось вернуть Александра к жизни. Самолет экстренно сел в Каире. Бригада скорой помощи, которую вызвали на место происшествия, уже не могла ничем помочь и лишь констатировала смерть.

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Очевидцы происшествия отметили, что погибший перед трагедией вел себя странно. Они заметили, что мужчина разговаривал сам с собой, а позже выпил воды и успокоился. По словам родственников Александра, у него были проблемы с психикой – их вызвала авария, в которую он когда-то попал в Таиланде.

Представители авиакомпании "Сибирь" подтвердили факт гибели пассажира на борту самолета, пишет РИА Новости. Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства происшествия.

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