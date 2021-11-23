Поговорил по телефону и выбросился в окно: подробности трагедии с COVID-пациентом под Луцком

В Боголюбах 78-летний мужчина выпал с четвертого этажа больницы / скриншот тсн

В Волынской области 78-летний мужчина, который лечился от коронавируса, выпал из окна на четвертом этаже больницы. От травм пациент скончался на месте.

Трагедия произошла 22 ноября в госпитале в Боголюбах возле Луцка, передает ТСН. Основная версия полиции – самоубийство.

По словам соседа по палате, поздно вечером пожилой мужчина подошел к окну, открыл его и бросился вниз. Все произошло за считанные секунды. Известно, что перед этим погибший по телефону пообщался со своей дочерью. Мог ли этот разговор стать причиной самоубийства – будут выяснять в полиции.

"Дежурный врач выбежал сразу на улицу. Там травмы были несовместимы с жизнью. Сразу была констатирована смерть", — рассказал директор по лечебной работе Юрий Филипчук.

Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины гибели.

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Погибший мужчина родом из Львовской области. К больницу он попал три недели назад в тяжелом состоянии. У пациента были сопутствующие заболевания. На аппарате ИВЛ не был, однако постоянно нуждался в кислороде. Каких-либо нервных расстройств у погибшего медики не замечали.

При этом больные после коронавируса нередко страдают депрессией.

"Конечно, гипоксия может повлечь за собой такие вещи и вызывает у пациентов не только в нашем отделении, в нашей стране, но и по всему миру. Как один из факторов", — объяснил Юрий Филипчук.

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Как сообщал Главред, в феврале 2021 года в городской больнице скорой помощи Тернополя произошел жуткий инцидент. Больной коронавирусом пациент на глазах у медиков перерезал себе сонную артерию. Мужчина остро чувствовал вину из-за того, что якобы заразил много людей.

Коронавирус и суицид

Коронавирус негативно влияет на психику и может спровоцировать суицидальное поведение у пациентов, у которых уже были психологические расстройства. Об этом сообщил заведующий пульмонологического отделения в Волынской областной клинической больнице Олег Яковенко.

Украинский педиатр Евгений Комаровский объяснил, почему пациенты с COVID-19 пытаются покончить с собой.

Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии, профессор Владимир Корсунов сообщил, что именно коронавирус может подталкивать к самоубийству.

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