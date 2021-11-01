В Харькове в один день с собой покончили двое 19-летних парней

Парни выбросились из дома / Соцсети

Жуткая трагедия в Харькове. Там 31 октября двое 19-летних парней покончили жизнь самоубийством.

Как пишет kh.vgorode.ua со ссылкой на информацию Нацполиции Харьковской области, один из скончавшихся выпал с 7 этажа многоэтажки в Киевском районе города и от полученных травм скончался на месте.

А другой погибший в тот же день также выбросился из дома только по ул. Клочковской.

Правоохранители расследуют смерть двух человек, предварительно полагая, что это был суицид.

Напомним, ранее в Запорожье парализованная женщина несколько дней прожила в квартире с трупом собственного мужа. Экспертиза показала, что у пожилого мужчины тоже случился инсульт. Он пролежал без помощи несколько дней и умер, а все это время бедная жена смотрела как умирает ее супруг, так как была парализованной.