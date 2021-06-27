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Заложник Лукашенко: эксперт объяснил хитрость Минска по делу Протасевича

27 июня 2021, 03:02
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Заявления Романа Протасевича воспринимаются через призму давления силовиков, уверен Андрей Егоров.

Роман Протасевич
Роман Протасевич / Скриншот

Перевод под домашний арест обвиняемых в организации массовых беспорядков Романа Протасевича и Софьи Сапеги может быть свидетельством тайных торгов Александра Лукашенко с Западом, заявил белорусский политолог, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

"Я думаю, они не очень надеялись на то, что секторальные санкции будут введены именно в таком виде, в котором они были введены. Ну и я думаю, что они просто запоздали со своим решением. Вся эта ситуация после инцидента с самолетом Ryanair разворачивалась очень быстро в плане принятия решений со стороны Европейского союза, это был неожиданный ход для белорусских властей. Поэтому они в своих решениях скорее запаздывали, чем действовали на опережение", - подчеркнул он в интервью Сurrenttime.

Эксперт уверен, что публичные заявления Протасевича воспринимаются через призму давления силовиков.

"Скорее общество рассматривает их как людей, находящихся под давлением, как политических заложников и соответственно относится к их словам: что у них просто нет другого выхода. Это доминирующая точка зрения в белорусском обществе. И что всерьез к этому можно будет относиться только тогда, когда они полностью окажутся на свободе", - не исключил он.

Политолог считает, что выпуск политических заключенных из белорусских тюрем может быть предварительным условием для начала сначала неформальных консультаций с Западом.

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"Но в общем и целом говорить о том, что санкции могут быть сняты в обмен на то, что часть политических заключенных будет перевезена под домашний арест, либо только часть из них будет выпущена, не приходится. Скорее возможна ситуация, когда если все политические заключенные будут выпущены, тогда эти санкции могут быть заморожены или пересмотрены", - добавил Егоров.

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Напомним, ранее Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусской верхушки, влючая членов семьи Александра Лукашенко.

ЕС принял решение заморозить активы и применить визовые запреты против 78 человек, в том числе - членов семьи самопровозглашенного президента, а также против 8 компаний.

Роман Протасевич новости Беларуси
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