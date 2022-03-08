Школьников и студентов в РФ будут заставлять слать оккупантам письма

Военные РФ будут получать письма от школьников / Reuters

Партия власти РФ "Единая Россия" запланирует проведение акции "Zащитникам отечества", которая затронет всю территорию РФ. Речь идет о написании писем российским оккупантам, совершающим наступление на Украину.

Как пишет УП со ссылкой на источник в разведке, акция стартует 9 марта. "Единороссы" взяли на себя задачу обеспечить доставку писем.

Отмечается, что участниками акции могут стать российские школьники, студенты, преподаватели вузов, пенсионеры, работники бюджетных и не бюджетных организаций и учреждений, а также партийный актив и сторонники "Единой России".

"Они могут слать военным письма, детски рисунки или плакаты, смс, электронные письма. Пункты приема писем будут работать во всех общественных приемных "Единой России". Среди тезисов программы отмечается, что, несмотря на отдельные "визги" либеральной оппозиции и звезд шоу-бизнеса, подавляющее большинство жителей России якобы понимает и одобряет необходимость проведения "спецоперации на территории Украины и ликвидации нацистского киевского режима", - рассказал источник.

Также известно, что в Москве полиция пришла домой к шестикласснику, который задавал вопросы о войне с Украиной на уроке и выкрикнул "Слава Украине" на перемене. В итоге ему отключили электричество и вызывают родителей в отделение.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что исходя из показаний российского военного, который попал под обстрел от своих же товарищей, армия РФ имеет прямое указание расстреливать украинское гражданское население.

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