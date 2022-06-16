"Зашли слишком далеко": Байден раскритиковал заявления своих подчиненных об Украине

Байден попросил своих подчиненных сдерживаться в заявлениях / Reuters

Лидер американцев Джо Байден раскритиковал риторику некоторых своих подчиненных о поддержке Украины и попросил их быть сдержанней в заявлениях, пишет NBC News.

По данным источников из Белого дома, президент был недоволен риторикой министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена во время их визита в Киев.

Байден считает, что американские политики "зашли слишком далеко". По его мнению, Ллойд своими заявлениями расширяет цели США в Украине и вызывает нереалистичные ожидания. Это в свою очередь увеличивает риск возникновения прямого конфликта с Россией.

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"Байден был не счастлив, когда Блинкен и Остин говорили о победе в Украине... Казалось, что США надеются ослабить Россию настолько, насколько это возможно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее представители Пентагона говорили - что отгрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии новую партию мощного оружия - 155-миллиметровых буксируемых гаубицам M777.

"Гаубицы являются частью усилий США наряду с партнерами и союзниками из НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", – сообщили американские офицеры.

Позднее руководитель Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции сказал, что американские власти готовы передать Украине весь массив вооружения, в котором сейчас нуждается ВСУ.

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