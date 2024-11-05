Зеленский хочет втянуть Польшу в войну с Россией - вице-премьер Польши

Только 7% опрошенных поляков считают, что Киев справедлив по отношению к Варшаве.

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Кшиштоф Гавковский резко высказался в адрес Владимира Зеленского / Коллаж: главред, фото: X / Krzysztof Gawkowski, ОП

Кратко:

Гавковский отреагировал на призыв сбивать российские ракеты

Польский вице-премьер считает, что Киев несправедлив по отношению к Варшаве

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается "втянуть Польшу в войну с Россией". Так он отреагировал на призывы к Варшаве сбивать российские ракеты над территорией Украины.

Представитель блока "Левица" подчеркнул, что Польша должна помочь Украине выжить, однако польские политики не должны вести страну к войне с Россией.

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"Давайте говорить откровенно: чего хочет Зеленский. Он хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией", – сказал Гавковский в эфире польского радио ZET.

Он также резко высказался относительно отношений Украины и Польши. По мнению Гавковского, Украина "забыла, сколько Польша сделала для нее" и "не осознает, какой была бы ситуация", если бы не польская помощь, поэтому ведет себя нечестно по отношению к Польше.

"У меня такое впечатление, что последние слова из уст президента Зеленского недостойны политика, который многим обязан Польше. Мы передавали технику, граждане заботились о беженцах. Польша – большой друг Украины, логистический хаб. Мне казалось, что в таких ситуациях нужно говорить кому-то "спасибо", а не требовать", — отметил политик.

Отметим, что вопрос о том, честно ли украинские власти ведут себя в отношении Польши, радиостанция задала и своим слушателям. 93% радиослушателей согласились с Гавковским. Только 7% считают, что Киев справедлив по отношению к Варшаве.

Кто такой Кшиштоф Гавковский Польский юрист, писатель и политик. Доктор гуманитарных наук. С 13 декабря 2023 года — вице-премьер польского правительства, министр цифровизации. Окончил факультет политологии Варшавского университета коммуникаций и социальных сетей и Гуманитарную академию. С 2019 года - депутат Сейма Республики Польша. С 2021 года – заместитель председателя партии "Новые левые". 13 декабря 2023 года он был назначен вице-президентом Совета министров – министром цифровизации.

Перехват российских ракет странами Запада – последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский обращался к Польше с призывом сбивать российские ракеты, направляющиеся к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос перехвата российских ракет в воздушном пространстве над Украиной силами стран-членов альянса вызывает сложные дискуссии.

"Это вопрос согласования и обсуждения между нашими союзниками. Сейчас у нас новый генеральный секретарь НАТО, и уже на следующей неделе состоится очередная встреча министров НАТО. Возможно, эта тема станет частью повестки дня переговоров", - сказал он.

Ранее Сикорский говорил, что Польша могла бы сбивать российские ракеты, которые летят по Украине, в том случае, если бы они угрожали украинским АЭС. Например, Чернобыльской атомной электростанции.

Тем временем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг заявила, что США не планируют размещать систему перехвата ракет средней дальности THAAD на территории союзников по НАТО в Европе, чтобы перехватывать российские ракеты над западными регионами Украины.

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