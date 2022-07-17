УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Зеленский сигналит об операциях ВСУ по освобождению юга, РФ уходит в оборону – разведка Британии

17 июля 2022, 19:08

Оборонительные шаги России на юге связаны, в том числе, с ударами ВСУ по командным пунктам, логистике и живой силе россияне, считают разведчики.

Зеленский Херсон Хаймарс
Армия Украины больше месяца давит на войска РФ на Херсонском направлении, Зеленский сигнализирует о наступлении - разведка Британии / Коллаж Офис президента, Суспільне, DVIDSHUB Flickr

Войска РФ пытаются укрепить свои оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Личные состав, техника и оборонные запасы перемещаются между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. Давление на захватчиков в Херсонской области и заявления президента Владимира Зеленского указывают на предстоящие операции ВСУ по освобождению земель от российской оккупации. Оборонительные шаги сил России связаны, вероятно, в том числе, с ожиданием украинского наступления, ударами по командным пунктам, логистике и живой силе. Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании.

В отчете британской разведки говорится о том, что оккупанты передислоцируют свои силы между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. В Мелитополе захватчики усиливают меры безопасности.

Читайте такжеНа Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – Арестович"Россия укрепляет свои оборонные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. Российские войска в Мелитополе также усиливают меры безопасности", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что ВСУ давят на оборонительную линию войск России в Херсонской области уже больше месяца. Заявления президента Владимира Зеленскиого были предупреждением о наступательных операциях украинской армии с целью вытеснения российских захватчиков с оккупированных территорий.

Кроме того, британские разведчики полагают, что оборонные шаги россиян связаны с вероятным наступлением сил обороны Украины, требованиями глава Минобороны РФ Шойгу во время его визита на Донбасс, и ударами украинских войск по командным пунктам, логистике и позициям ВС РФ.

"Российские оборонные шаги, вероятно, являются ответом на ожидаемые украинские наступления, требования министра обороны Шойгу во время недавнего визита на Донбасс, а также на атаки, которые Украина осуществляет по командным пунктам, логистическим узлам и местам сосредоточения войск. Учитывая давление на российскую живую силу, усиление юга, в то время как идет борьба за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

Смотрите онлайн новости Херсона

Война России против Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 июля сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский отдал приказ освободить южные регионы страны от российской оккупации. Руководитель оборонного ведомства отметил, что украинские войска накапливают силы и оружия с Запада для реализации поставленной задачи.

Президент Владимир Зеленский 11 июля сказал, что задачей Вооруженных сил Украины является освобождение всех украинских земель, которые сейчас находятся под российской оккупацией. По мнению гаранта, это должно быть приоритетом каждого украинца.

В Оперативном командовании Юг 17 июля рассказали, что ВСУ продолжают бить по складам и командным пунктам войск России. Враг деморализован, испытывает проблемы с логистикой и не может решить вопрос с переходом в наступление.

Главред рекомендует:

ВСУ Владимир Зеленский войска России Херсонская область война России и Украины британская разведка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:08

Зеленский сигналит об операциях ВСУ по освобождению юга, РФ уходит в оборону – разведка Британии

18:59

Под Славянском и Бахмутом ВСУ отразили вражеский штурм: оккупанты отступили с потерямиВидео

18:36

"Жалкий, забытый историей человек": у Зеленского ответили на угрозы МедведеваВидео

18:35

Россияне бредят новыми "победами" после обстрела ОдессыВидео

18:24

Путин делает самому себе медвежью услугумнение

Реклама
18:11

Гороскоп на завтра 18 июля 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Водолеям – ошибки, Рыбам – неожиданные событияВидео

18:03

С юбилеем 50 лет – мудрые поздравления и трогательные открытки мужчинам и женщинам

17:58

Бучанский палач из РФ слил доказательства убийства мирного жителя на краденный телефонВидео

17:46

Неудачи и трудности: 2 знака ждет непростой период в течении 10 лет - фортуна от них отвернетсяВидео

17:45

Россия не может пойти в атаку: сил и средств нет, проблемы даже на Донецком направлении – ЖдановВидео

17:43

Успехи других выводят из себя: 3 самых больших завистника по гороскопуВидео

17:36

В США дали тревожный прогноз: запасов оружия не хватит на длительную войну в УкраинеВидео

17:08

Помогают нашим ВСУ: на Запорожье пьяные буряты и чеченцы устроили перестрелку

17:01

Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции

16:55

"Выносят" позиции РФ: HIMARS меняют ход войны в Украине - ПентагонВидео

16:30

"Сносит башню": ВСУ под Изюмом сожгли бронетехнику РФ вместе с экипажемВидео

16:26

Медведев разразился истерикой из-за Крыма: грозит Украине "судным днем" и опасается удара НАТОВидео

16:21

Убивать и сжигать - единственный план Путина: у Зеленского отреагировали на приказ захватить ХарьковВидео

15:59

Срочник "Бандит" сбил "иглой" уже шестой русский самолет и хочет еще: видео героя

15:56

Российская ракета в Виннице убила жену известного украинского баянистаВидео

Реклама
15:40

Путин готовит преемника: в МВД раскрыли детали и назвали фаворитаВидео

15:39

Передовая авиация США, радары и артиллерия: армии нужно усиление для освобождения юга – ВСУВидео

15:31

Украина не будет бить по России, а вот с Крымским мостом может "что-то случиться" - АрестовичВидео

15:27

Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньгиВидео

15:22

Под "Червону калину" в исполнении скрипачей: в Виннице попрощались с 4-летней Лизой, которую убила ракета РФВидео

14:59

Путин – ЛГБТ-клоун: швейцарцы "опустили" президента РФ, Москва истерит и грозит судомВидео

14:51

Путин потерял уже 50 тыс. своих солдат: они либо убиты , либо ранены - британский адмиралВидео

14:51

Стартует "упрощенное" ВНО-2022: как будут сдавать в условиях ракетных угроз

14:43

"Я убил, а ребята похвалили": оккупант признался сестре, как лишал жизни мирных украинцев - перехватВидео

14:28

Армия Украины сковала войска РФ на юге: враг терпит удар за ударом и не может наступатьВидео

14:25

"России, как избитой собаке придется уходить": в РФ запугивают родственников отказниковВидео

14:16

В Москве угрожают "сокрушительным ударом" по Киеву: там паникуют из-за Крымского мостаВидео

13:41

"Держат в гараже, кормят баландой": солдат РФ рассказал, как отказников заставляют вернуться на фронт

13:22

Британия готова воевать с Россией, если она нападет на страну НАТО – командующий британских ВВС

12:37

У Путина собрались отказаться от SWIFT и ищут "помощи" у Китая и ТурцииВидео

12:35

"Сложить оружие" и "принять врага с добром": студентку выгнали из университета за скандальный пост

12:16

Экс-начальник СБУ в Крыму оказался предателем: подло "сливал" Кремлю тайную госинформациюВидео

11:52

На Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – АрестовичВидео

10:59

Готовятся к контрнаступлению ВСУ: оккупанты укрепляют свою оборону на юге - разведкаВидео

10:58

В Греции разбился грузовой самолет Ан-12 с опасным грузом: погибли 8 украинцевВидео

Реклама
10:32

В РФ "анонсировали" удары по учебным заведениям: под серьезной угрозой четыре городаВидео

10:19

ВСУ дали хорошую взбучку армии Путина, у РФ нет сил напасть на Польшу или Литву - польский генерал

09:40

Вернет к жизни погибающий цветок: как приготовить супер настойку для всех комнатных растений

09:22

Украину накрывают грозовые дожди: в каких регионах ожидать непогодыВидео

08:57

Путин приказал захватить всю Харьковскую область - Институт изучения войныВидео

08:47

День металлурга 2022: мощные поздравления для родных и коллег, открытки и картинки к празднику

08:46

Гороскоп на сегодня 17 июля 2022: Девам – деньги, Стрельцам – пророческие сны, Козерогам – испытанияВидео

08:40

ВСУ "поджарили" оккупантов: были уничтожены склад, база и казармыВидео

08:30

Чистка желчного пузыря дома народными средствами: ТОП-5 проверенных способовВидео

08:25

ISW: В РФ командование войной оказалось под угрозой - не могут решить, кто из генералов главнееВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять