Зеленский сигналит об операциях ВСУ по освобождению юга, РФ уходит в оборону – разведка Британии

Армия Украины больше месяца давит на войска РФ на Херсонском направлении, Зеленский сигнализирует о наступлении - разведка Британии / Коллаж Офис президента, Суспільне, DVIDSHUB Flickr

Войска РФ пытаются укрепить свои оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Личные состав, техника и оборонные запасы перемещаются между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. Давление на захватчиков в Херсонской области и заявления президента Владимира Зеленского указывают на предстоящие операции ВСУ по освобождению земель от российской оккупации. Оборонительные шаги сил России связаны, вероятно, в том числе, с ожиданием украинского наступления, ударами по командным пунктам, логистике и живой силе. Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании.

В отчете британской разведки говорится о том, что оккупанты передислоцируют свои силы между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. В Мелитополе захватчики усиливают меры безопасности.

Читайте такжеНа Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – Арестович"Россия укрепляет свои оборонные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. Российские войска в Мелитополе также усиливают меры безопасности", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что ВСУ давят на оборонительную линию войск России в Херсонской области уже больше месяца. Заявления президента Владимира Зеленскиого были предупреждением о наступательных операциях украинской армии с целью вытеснения российских захватчиков с оккупированных территорий.

Кроме того, британские разведчики полагают, что оборонные шаги россиян связаны с вероятным наступлением сил обороны Украины, требованиями глава Минобороны РФ Шойгу во время его визита на Донбасс, и ударами украинских войск по командным пунктам, логистике и позициям ВС РФ.

"Российские оборонные шаги, вероятно, являются ответом на ожидаемые украинские наступления, требования министра обороны Шойгу во время недавнего визита на Донбасс, а также на атаки, которые Украина осуществляет по командным пунктам, логистическим узлам и местам сосредоточения войск. Учитывая давление на российскую живую силу, усиление юга, в то время как идет борьба за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

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Война России против Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 июля сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский отдал приказ освободить южные регионы страны от российской оккупации. Руководитель оборонного ведомства отметил, что украинские войска накапливают силы и оружия с Запада для реализации поставленной задачи.

Президент Владимир Зеленский 11 июля сказал, что задачей Вооруженных сил Украины является освобождение всех украинских земель, которые сейчас находятся под российской оккупацией. По мнению гаранта, это должно быть приоритетом каждого украинца.

В Оперативном командовании Юг 17 июля рассказали, что ВСУ продолжают бить по складам и командным пунктам войск России. Враг деморализован, испытывает проблемы с логистикой и не может решить вопрос с переходом в наступление.

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