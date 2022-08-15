Желающих нет идти на войну: в России провалили формирование танкового батальона

Российские войска / Reuters

В России не смогли сформировать новый танковый батальон для войны против Украины из-за нехватки военных.

Как сообщает СтратКом ВСУ в Telegram, по информации центра стратегических коммуникаций, россияне в Нижегородской области пытались сформировать новый танковый батальон в начале июля.

Но, по состоянию на 15 августа, из необходимых для комплектации батальона экипажами 160 человек контракт согласились подписать менее 30.

"Современная дилемма "второй" армии в мире, танки есть, а экипажей - нет", - отмечают в СтратКоме.

Как сообщал Главред, в России тысячи военнослужащих отказываются выполнять приказы командования и участвовать в варварской агрессии против Украины. Как минимум десять солдат 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ из города Улан-Удэ отказались воевать в Украине и пытаются уволиться со службы. Командование оказывает на них давление.

Военный эксперт Олег Жданов также подтвердил, что в России растет количество военнослужащих, которые отказываются принимать участие в агрессии против Украины. По его данным, число военных РФ, которые отказываются ехать воевать в Украину, превышает количество соглашающихся.

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