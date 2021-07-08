Жесткое условие ФРГ от Украины по СП-2: в МИД объявили о плане на переговоры Зеленского с Меркель

Зеленский намерен серьезно поговорить с Меркель по ситуации с Северным потоком-2, - МИД Украины / УНИАН

Президент Владимир Зеленский намерен провести принципиальный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросу запуска российского трубопровода Северный поток-2. Украина ценит поддержку Германии и благодарит Берлин, однако стороны ждет серьезная дискуссия по тем вопросам, в которых они придерживаются противоположной точки зрения. Украинское государство не намерено отступать от своей позиции о том, что СП-2 является угрозой национальной безопасности страны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе конференции по вопросам реформ в Вильнюсе он сказал о том, что Зеленский отправляется в Берлин с четкой и принципиальной позиции по вопросам, которые чрезвычайно важны для Украины.

"Президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока-2", будет принципиальный разговор", - сказал Кулеба.Читайте такжеБудапештского меморандума не будет: Украина поставила жесткое условие Европе по запуску СП-2

Также он добавил, что Киев не намерен менять свою точку зрения о том, что реализация российского энергетического проекта несет угрозу национальной безопасности Украины.

"Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американской делегацией в Киеве призывал США и Евросоюз остановить завершение строительства Северного потока-2. По его словам, российский энергетический проект несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет сказал, что если Владимир Путин будет использовать газопровод СП-2 против Украины, Европа в любой момент сможет прекратить работу трубопровода.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявлял, что Газпром фактически устроил шантаж Европы. Россияне в этом году зарезервировали прокачку только 40 миллиардов кубометров газа и пытаются выторговать у ЕС одобрение на запуск Северного потока-2, отказываясь использования украинской ГТС.

Дипломат Константин Грищенко считает, что если после парламентских выборов в Германии новым канцлером станет кандидат от Партии зеленых, запуск трубопровода Северный поток-2 могут отложить на 3-4 года.