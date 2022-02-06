Зубриха Манька через ограждение на границе "прорвалась" из Беларуси в Польшу

Зубриха Манька прошла через ограждение на границе / скрин видео

В Польше в Беловежском национальном парке зубриха через ограждение на границе прошла из Беларуси в Польшу, чтобы встретиться со стадом, сообщили в парке.

Отмечается, что стадо зубрихи, которую назвали Манька, осталось в Польше, тогда как зубриха – в Беларуси. Животное несколько дней ходило вдоль границы, опасаясь перейти через ограждение.

Польские солдаты заманивали зубриху свеклой и соломой, однако только через несколько дней животное решилось перейти через проволоку и попасть в Польшу. Ей помогали польские военные и работники Национального парка.

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