Зубриха Манька через ограждение на границе "прорвалась" из Беларуси в Польшу

Польские солдаты заманивали зубриху свеклой и соломой, однако только через несколько дней животное решилось перейти через проволоку и попасть в Польшу.
В Польше в Беловежском национальном парке зубриха через ограждение на границе прошла из Беларуси в Польшу, чтобы встретиться со стадом, сообщили в парке.
Отмечается, что стадо зубрихи, которую назвали Манька, осталось в Польше, тогда как зубриха – в Беларуси. Животное несколько дней ходило вдоль границы, опасаясь перейти через ограждение.
Польские солдаты заманивали зубриху свеклой и соломой, однако только через несколько дней животное решилось перейти через проволоку и попасть в Польшу. Ей помогали польские военные и работники Национального парка.
Ранее сообщалось, что в Днепре ветеринары спасли кота после получасовой "стирки" в стиральной машине. Кот Броша залез в барабан и спрятался там под вещами. Хозяева этого не заметили и включили машинку. Крики животного его владельцы услышали лишь через полчаса.
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